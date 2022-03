Alberto Fernández resaltó el endeudamiento de Macri y la investigación del acuerdo

El presidente señaló la responsabilidad de Macri en el endeudamiento “insostenible” del que el gobierno ahora se debe hacer cargo.

“Este es el mejor acuerdo que se podía lograr”, sentenció el presidente Alberto Fernández en el inicio de sesiones ordinarias del Congreso sobre el borrador al que llegó con el Fondo Monetario Internacional. En su discurso inaugural señaló la responsabilidad del gobierno previo de endeudar al país por encima de sus capacidades y en cuantías jamás antes registradas por la historia mundial. Además, aclaró que continuará la investigación criminal por ese desfalco multimillonario.

“Estamos dando un nuevo paso en este tema, que no es el primero y no será el último”, graficó el jefe de Estado al pre acuerdo al que llegó el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el personal del FMI. “Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un sendero que podemos recorrer. Sin acuerdo, no podremos ayudar a construir certezas”, lanzó.

La investigación de la deuda

El año pasado, el Presidente comenzó una investigación judicial sobre el irresponsable endeudamiento externo. A través del Decreto 8/2021 instruyó a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal.

El objetivo será establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento. “Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino”, se refirió Fernández.

En su discurso inaugural, el mandatario aclaró que el acuerdo no releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Ante esas palabras, un sustancial grupo de legisladores de Juntos por el Cambio se levantaron de sus bancas y se retiraron. Más tarde, en un comunicado, su actitud de repudio la intentaron apoyar al descalificar al discurso de “relato sesgado y mentiroso”.

“Propongo recordar cómo llegamos hasta aquí”

El presidente le dedicó más de un apartado a los US$ 100.000 millones de pasivo que generó Mauricio Macri y a las soluciones que aborda la administración actual. La introducción al tema comenzó con un racconto desde 2018.

Allí, el entonces presidente decidió endeudar a Argentina con el Fondo por un total de 57 mil millones de dólares. “Conocimos esa decisión a través de un discurso transmitido en cadena nacional. El Congreso Nacional no autorizó ese endeudamiento ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda”, le resaltó.

El destino del dinero fue señalado como uno de los puntos claves. Ese dinero no fortaleció las reservas del Banco Central, sino que fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. “No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable”, recordó el mandatario.

“Los compromisos asumidos en 2018 eran definitivamente incumplibles teniendo en consideración el desmadre que la economía mostraba”, resumió. Entre esos compromisos, para 2022 el país debería transferir 19 mil millones de dólares y más de 20 mil millones en 2023. “Estoy hablando de cifras que no tienen precedentes en la historia universal de la economía moderna”, graficó.

El Frente de Todos no pidió créditos en dólares ni acudió al FMI, sino que el organismo arribó con Macri. El presidente anunció que pretende resolver una situación insostenible con el nuevo acuerdo de refinanciación al considerarlo el único mecanismo disponible para hacer frente a la situación.

El nuevo acuerdo

Fernández intentó sumar apoyos dentro del recinto que tratará el documento en las próximas jornadas. En primer lugar, aclaró que el nuevo acuerdo no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno anterior.

La nueva línea con el Fondo oficiará como una refinanciación del crédito, lo que le permitirá al gobierno no dedicar las reservas nacionales para pagar compromisos externos insostenibles. De hecho, se usará dinero del propio FMI que empezará a pagarse dentro de cuatro años y medio. Las transferencias con el organismo se iniciarán en 2026 para terminar en 2034.

“Podremos utilizar ese tiempo para que semejante carga de deuda no detenga el crecimiento. El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un paso importante en esa dirección”, recalcó.

Además, el presidente calificó a este entendimiento como “inusual” en el marco de un programa con el FMI. Esto se debe a que se trata de un acuerdo sin la obligación de ajustes integrales pero que sí cuenta con incremento del gasto real en todos los años del programa. Habrá una expansión en infraestructura, inversiones en ciencia y tecnología y en políticas sociales.

“No habrá reforma previsional”

“Quiero ser muy claro ante esta Asamblea Legislativa. No habrá una reforma previsional. La edad jubilatoria no será alterada”, apuntó. A diferencia de esto, en un repaso que hizo El Destape, todos los acuerdos que firmó el Fondo con el mundo desde 2016 y con Argentina desde el regreso de la democracia, incluyeron reformas jubilatoria, fiscal o laboral.

De hecho, a nivel internacional, el 100% abarcó un ajuste fiscal, el 54,5% del mercado de trabajo y el 40,9% previsional. Para esto último, Guzmán había delimitado que con el Fondo sólo se consensuó analizar las jubilaciones de privilegio de jueces y embajadores, pero no el régimen de reparto general.

Un segundo punto destacado resulta que la reducción del déficit acordada con el FMI es muy menor a lo que el organismo acordó con otros países en el pasado reciente. Para Argentina, la merma del rojo del Estado pactada para el primer año de vigencia del acuerdo será del 0,5%. Sólo Kenia y Camerún tuvieron reducciones de déficit de menor magnitud. En el caso de Ecuador, fijó una ampliación del déficit fiscal, pero porque celebró el contrato en medio de la pandemia de 2020. De hecho, el FMI le exigió una reducción del déficit fiscal para 2021 y 2022 que más que compensa esa expansión.

Además de eso, la disminución del déficit acordada con el FMI para el primer año de vigencia del acuerdo es la menor de la historia de Argentina con el organismo desde la vuelta a la democracia. Si se toma en cuenta ese período, el Fondo exigió un 6,3% para el comienzo del acuerdo en 1989, el mayor de todos. En 1983 el pedido de disminución fue del 4,3%, en 2003 y 1984 del 2,5%, en 1993 del 1,2%, en 2018 del 1,1%, en 1987 del 1%, en 2000 del 0,9% y en 1997 del 0,8%.

Los dólares que faltan

En su discurso, Fernández no dejó de lado la fuerte recuperación de las exportaciones de bienes en 2021, que alcanzaron los 77.900 millones de dólares. Este fue el mayor valor desde 2012, impulsadas por los precios y por las cantidades.

En 2021, la inversión productiva fue 13% mayor que la de 2019. A su vez, entre 2020 y 2021 hubo más de 1.300 anuncios de inversión en distintos sectores de la economía, por una cifra superior a los 57.000 millones de dólares.

Allí mismo destacó la de la empresa australiana Fortescue, por 8.400 millones de dólares, para producir hidrógeno verde en Río Negro. Este fue el anuncio de inversión privado más importante en lo que va del siglo XXI.