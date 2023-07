Acuerdo con el FMI: los pasos clave que restan para la firma

Con el apoyo clave de Estados Unidos, el Ministerio de Economía y el Fondo anunciaron este domingo un preacuerdo de nivel técnico. Se esperan novedades sobre el dólar agro y el impuesto a las importaciones.

Tras una semana de intensas negociaciones, el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario Internacional anunciaron este domingo un preacuerdo de nivel técnico que terminará de ser formalizado en los próximos días y que, con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, permitiría evitar una devaluación formal del dólar.

"Los equipos del Ministerio de Economía y Banco Central de Argentina y el staff del FMI han finalizado lo aspectos medulares del trabajo técnico de la próxima revisión. Se han acordado los objetivos y parámetros centrales que serán la base para un 'Staff Level Agreement' que se espera finalizar en los próximos días para luego avanzar hacia la revisión del programa de Argentina" publicaron en conjunto tanto el FMI como el Palacio de Hacienda minutos antes del mediodía en sus redes sociales.

En otras palabras, lo que se anunció es un preacuerdo y no el acuerdo formal. Hasta ahora está redactado es el "term sheet" u hoja de términos, explicaron en Economía. Es decir, un borrador inicial sobre los puntos centrales que incluirá el "Staff Level Agreement" que el equipo técnico de Economía fue a redactar presencialmente a Washington. Este acuerdo técnico tendrá que ser escrito en los próximos días para luego ser firmado por los funcionarios de ambas partes. Recién entonces podrá pasar a la instancia del directorio del FMI, donde están representados todos los países que lo integran, para su aprobación final y entrada en vigencia.

El comunicado de este domingo, por lo tanto, es un importante gesto oficial del organismo de crédito hacia el Gobierno argentino un día antes de que abran nuevamente los mercados, buscando despejar la incertidumbre sobre cómo continuaría el escenario cambiario tras la importante suba del dólar blue, el MEP y el CCL de la semana pasada.

La instancia de la firma formal del acuerdo técnico se dará entre miércoles y jueves, aseguran en el Ministerio de Economía. Hasta el momento se desconoce si el propio Sergio Massa se trasladará a Washington para firmar presencialmente. Aun así, cerca suyo explican que ese viaje no necesita ser anunciado con anticipación, sino que el ministro y precandidato puede subirse al avión de un momento al otro. "En ese caso suspende temporalmente sus actividades de campaña y se va", resaltan, cuando a nadie se le escapa que la foto con Kristalina Georgieva también será una importante exhibición de su capital político a menos de tres semanas de las elecciones.

Como sea, no hay mucho tiempo más. El acuerdo técnico debería estar firmado el jueves para que el directorio del Fondo, que suele reunirse los viernes, lo apruebe esta misma semana. Se trata de una fecha límite porque entre el 31 de julio y el 1° de agosto Argentina tiene que afrontar vencimientos por unos 3.500 millones de dólares, con reservas netas negativas en más de 5.000 millones. Además, entre el 1° y el 11 de agosto el FMI entra en receso, por lo que, si el acuerdo no es aprobado antes, ya no habría tiempo para hacerlo antes de las PASO, tras las cuales no puede preverse todavía la situación política en la que se encontrará Massa.

La alternativa sería que Argentina pague esos vencimientos con parte del swap chino, lo que implicaría que no tendrá esos fondos disponibles para utilizarlos en importaciones desde el país asiático y dinamizar de ese modo la actividad, como sucedió en los últimos dos meses. La otra posibilidad es que el país no pague en fecha y entre en arrears (atraso de pagos). Aunque no se trataría de un default, que no le conviene a ninguna de las partes, sí sería un problema político para Massa poco antes de las PASO, y un probable cierre de la llave de crédito de otros organismos multilaterales.

El apoyo de Estados Unidos y las medidas complementarias: dólar agro e impuesto a las importaciones

Fuentes oficiales aseguraron a El Destape que el compromiso al que se llegó en las últimas horas incluye el lanzamiento de las dos medidas anticipadas en los últimos días, es decir, un impuesto extra a algunas importaciones y un nuevo dólar agro, aunque estas no serían incluidas formalmente en el acuerdo técnico. Los detalles de cómo serán implementadas se conocerán en las próximas horas.

De este modo, Massa lograría que la devaluación de hecho se restrinja al dólar mayorista, evitando una devaluación del dólar oficial que hubiera repercutido igualmente en los demás tipos de cambio, con un impacto mucho mayor en la inflación. También, sobre todo con el dólar agro, tendría un mecanismo concreto para acercarse al cumplimiento de las metas de reservas netas del BCRA y de déficit fiscal.

Para esto, un punto importante fue el "fuerte respaldo e involucramiento de la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos" en los términos del acuerdo, resaltaron cerca del ministro de Economía. El apoyo político de la administración Biden puede ser clave para que países de postura dura como Alemania apoyen el acuerdo con Argentina en el directorio.

Además, según pudo saber este portal, el preacuerdo técnico estipula desembolsos hasta fin de año por unos 10.000 millones de dólares. Todavía resta saber el cronograma mediante el que serán entregados estos fondos, por lo que hasta el momento se desconoce si solo servirán para repagar al FMI según el cronograma original de vencimientos o si, además, incluirán la llegada de dólares extra con los que sea posible intervenir en el mercado de cambios durante las tensas semanas y meses electorales.