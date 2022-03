Acuerdo con el FMI: cómo será la suba de tarifas de luz y gas

El gobierno nacional llegó a un acuerdo con el FMI por la suba de tarifas. Cómo será y a quiénes impactará.

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, informó que llegaron a un acuerdo con el FMI para el aumento nominal de las tarifas de luz y gas. Para los usuarios residenciales se hará mediante la aplicación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) para que los incrementos no sean mayores a los salarios.

El CVS es un indicador mensual que elabora el INDEC y que mide el incremento de los salarios, ya sean públicos, privados, y tanto en empleos formales e informales. Este tiene en cuenta las subas producto no solo de los acuerdos paritarios si no también por cualquier otra circunstancia, como la demanda de determinados sectores o los ascensos de los empleados. En 2021, el CVS registró subas por un total del 53,4%.

El nuevo esquema de segmentación de subsidios tendrá tres niveles: los usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidios; los usuarios beneficiarios de tarifa social, que tendrán un aumento del 40 por ciento del CVS del año anterior, y finalmente para el resto de los usuarios, la suba será equivalente al 80 por ciento del Coeficiente de Variación Salarial del año anterior.

Así, mientras que el primer grupo abonará la tarifa sin ningún tipo de bonificación, los segundos tendrán, con un CVS del 53,4% en 2021, un incremento en este 2022 de no más del 21,36% de la factura, en tanto que el último grupo, bajo el mismo supuesto, tendría un incremento del 42,72%.

De esta forma, el gobierno nacional aplica el coeficiente de variación salarial, como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por Mauricio Macri y que evitaba tarifazos del 3000% como hubo en la gestión anterior. Así, si bien las tarifas subirán nominalmente, representarán un porcentaje cada vez menor de los salarios, que estarán por delante de los servicios públicos.

Suba de tarifas: audiencias en abril

"Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque el esfuerzo estatal en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago, e incentivando la adopción de medidas que induzcan al uso racional de los servicios", explicó Cerruti.

Cerruti adelantó además que durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c), si el gobierno realiza una implementación exitosa del esquema de segmentación propuesto. Para el año 2022, se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario.

Qué pasará con los usuarios no residenciales

Los usuarios no residenciales que sean parte de los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi) pagarán tarifas sin subsidios, mientras que para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública. Por el momento, el gobierno no dio precisiones del monto de revisión de las tarifas para los no residenciales, informó el gobierno ante una consulta de El Destape.

A su vez, desde la Casa Rosada adelantaron que desarrollarán un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones tendientes a: (i) incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energíarenovable; (ii) reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación,y la cobranza; (iii) mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; (iv) fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos; y (v) asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor y de manera más predecible los costos mayoristas del gas y la electricidad.