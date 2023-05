Firmaron inicio de obra de un acueducto para Río Gallegos con financiamiento del Gobierno nacional

El Gobierno de Santa Cruz firmó hoy el inicio de la construcción del nuevo acueducto de Río Gallegos para abastecer a unos 170.000 habitantes con una previsión hasta 2041, que se realizará con financiamiento del Gobierno nacional.

La ceremonia de firma de las actas correspondientes para el inicio de obra, inspección y convenio entre las empresas Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y ESUCO - CPC, lo presidió la gobernadora Alicia Kirchner en comunicación virtual desde Casa de Santa Cruz en Buenos Aires.

En la Casa de Gobierno de Santa Cruz lo encabezaron el ministro de Economía, Ignacio Perincioli, y el presidente de SPSE, Jorge Arabel.

"Se trata de obras planificadas para abastecer de agua potable a la ciudad, siendo la fuente de agua el río Gallegos, con un horizonte de diseño al año 2041 y para abastecer a unos 169.669 habitantes", se informó oficialmente.

En primer lugar fue rubricada el acta de inicio de obra correspondiente a la construcción del acueducto de Río Gallegos - Lote 1 Construcción de obra de toma, conducto de impulsión, planta potabilizadora y cisterna para el abastecimiento a la localidad, con una inversión de $4.499.803.279,17 millones.

También se firmó el acto de inicio de inspección del acueducto de Río Gallegos, con un monto de inversión de $265.930.379,52 millones.

Y finalmente, el convenio entre SPSE y ESUCO - CPC, Lote 2 para la construcción del acueducto de agua troncal de agua potable, con derivación de red a barrios y cisternas a Río Gallegos, por un monto de 6.686.286.219,97 millones de pesos.

La obra del acueducto fue anunciada durante una visita del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, en julio de 2022.

"Hoy estamos iniciando algo que lo venimos peleando más de tres años. Es prácticamente toda la gestión a partir del 2019, donde no es que no se hubiera detectado el problema, sino que no sabíamos cómo financiarlo, que es lo importante", dijo hoy la gobernadora.

La mandataria santacruceña destacó que "la financiación ya está, ahora falta la obra y los procesos. Los procesos son hechos concretos que nos superan en el tiempo y esto tenemos que entender también los funcionarios, tenemos que pensar en un proyecto".

En oportunidad de la apertura de sobres para la licitación, la mandataria informó que estas obras eran posibles "por un préstamo del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional - FFFIR y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), además de lo que invierta el Estado provincial".

Kirchner explicó que la capital de Santa Cruz creció "de una manera impresionante" mientras que "los servicios se desacoplaron de ese crecimiento, por lo cual estamos volviendo a integrar los servicios como lo estamos haciendo con las distintas estaciones transformadoras y todo el trabajo que se está haciendo a nivel de redes eléctricas en toda la provincia".

"Río Gallegos va a crecer con dos hechos. Va a tener un acueducto y además es la segunda ciudad en el mundo por el viento que tiene, lo que nos favorece para el desarrollo de la energía eólica", añadió.

En ese sentido destacó: "Vamos a tener, de acuerdo al convenio firmado con YPF, un parque de energía eólica, fundamental para el desarrollo de la localidad".

Con información de Télam