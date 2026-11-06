Se aceleró la inflación en CABA y fue del 1,9 por ciento en octubre

La inflación volvió a subir en la Ciudad de Buenos Aires en octubre con un aumento del 1,9 por ciento motorizado por la suba de expensas, alquileres, alimentos, medicina prepaga y restaurantes. De esta forma, la suba de precios fue superior al 1,8 por ciento registrada en septiembre. Con ese resultado, los precios acumularon un incremento del 26,1% en los primeros diez meses del año y del 32,5% en los últimos doce meses, según el Instituto de Estadística y Censos porteño.

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Aunque la variación mensual se aceleró, la medición interanual bajó 0,4 puntos porcentuales frente al mes anterior. El informe señaló que los aumentos en vivienda, alimentos, salud y restaurantes y hoteles explicaron en conjunto el 63% de la suba general de octubre. Entre los alimentos se destacaron las verduras, tubérculos y legumbres, con un salto del 12,9%.

Vivienda y alimentos, los principales motores

El rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,2% y fue el de mayor incidencia en el índice: aportó 0,45 puntos porcentuales. El organismo atribuyó el resultado a los ajustes en las expensas y los alquileres, seguidos por los incrementos en las tarifas residenciales de gas y agua.

Por su parte, alimentos y bebidas no alcohólicas también subió 2,2% y aportó 0,38 puntos al nivel general. Además del fuerte aumento de las verduras, tubérculos y legumbres, el informe registró subas del 1,8% en pan y cereales y del 0,8% en carnes y derivados. En cambio, las frutas bajaron 3,2% y moderaron el avance del rubro.

Salud aumentó 2,2%, principalmente por la actualización de las cuotas de medicina prepaga, mientras que restaurantes y hoteles avanzó 1,6%, impulsado por los precios de los alimentos preparados en bares, restaurantes y casas de comida.

Los rubros que más aumentaron

Las mayores variaciones mensuales entre las divisiones de la canasta correspondieron a recreación y cultura y a cuidado personal, protección social y otros productos, ambas con un alza del 2,8%. En el otro extremo, prendas de vestir y calzado registró el incremento más bajo, con 1%.

Tanto los bienes como los servicios subieron 1,9% en octubre. Sin embargo, la diferencia entre ambos se mantiene en la comparación interanual: los bienes aumentaron 27,1% y los servicios, 35,7%.

La categoría Resto IPCBA, que el organismo utiliza como aproximación a la inflación núcleo, avanzó 1,8% en el mes. Los precios regulados también subieron 1,8%, mientras que los estacionales aumentaron 3,3%, principalmente por el encarecimiento de las verduras.