De Mendiguren insistió en que si gana Massa llamará "a un acuerdo nacional"

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Nación, José Ignacio de Mendiguren, reiteró hoy desde la ciudad de San Rafael, Mendoza, que si Sergio Massa gana las elecciones a partir del 10 de diciembre "convocará a un acuerdo nacional, porque la propuesta es no profundizar la grieta".

"Cuando Sergio (por Massa) sea Presidente llamará a un acuerdo nacional, porque no hay otra forma. La propuesta es no profundizar la grieta porque sino no tenemos destino", afirmó De Mendiguren en una reunión que mantuvo esta tarde con productores, industriales y referentes del sector turismo del sur mendocino en San Rafael.

"Lo tenemos claro, la producción hoy es prioridad en la Argentina y para eso hay que reforzar las reservas", vaticinó el abogado ligado a pymes y ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Y sostuvo que en el sector industrial están "muy activos" porque "un meteorito" cayó sobre la Argentina, metáfora que utilizó para referirse a la pérdida de las cosechas producto de la sequía, lo que tuvo un impacto en las reservas.

"Nos cayó un meteorito, la cuarta parte de nuestras exportaciones de unos 21.000 millones de dólares y todo lo que significan en la economía no existió", destacó.

Además, para dimensionar lo que significó la sequía para la actividad económica mencionó todos los "camiones que no transportaron" la "cosecha que no existió", lo que a su vez afectó "la rentabilidad".

Para De Mendiguren, "la gestión económica que arrancó con Sergio (por Massa) en agosto del año pasado dio al sector productivo la línea (de crédito) más grande de la historia", en referencia al programa de crédito argentino CreAr, "que se elevó a 800.000 millones de pesos y una tasa que está 55% por debajo de la inflación".

"No cabe duda cuál es nuestra relación (por la gestión de la cartera de Massa) con la producción, ni de todo lo que podemos hacer en situaciones difíciles para no abandonar la producción", remarcó el funcionario del ministerio de Economía ante el empresariado mendocino.

Y al trazar lo que consideró prioridades del ministerio de Economía, valoró "la ruta trazada" de "orden fiscal" y la "responsabilidad de seguir manteniendo la actividad y el empleo".

En la reunión de De Mendiguren con los empresarios hubo representantes del sector vitivinícola, turístico y de cultivos propios de la región cuyana, y también participaron dirigentes del peronismo provincial como el intendente de San Rafael, Emir Félix, y su hermano diputado provincial e intendente electo, Omar Félix.

Desde su condición de anfitrión, el jefe comunal de San Rafael puso el foco sobre lo que significaría una reducción de los intercambios comerciales con Brasil, a partir de los dichos del candidato ultraliberal Javier Milei (La Libertad Avanza).

En ese sentido, advirtió sobre lo que implicaría "ver peligrar el desarrollo de nuestra economía con romper con Brasil en el "ver peligrar el desarrollo de nuestra economía como romper con Brasil en el sector de la ciruela, el vitivinícola y el turístico".

Con información de Télam