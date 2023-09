En agosto una familia necesitó $ 282.453 para cubrir la canasta básica total en CABA

Un hogar compuesto por dos adultos y dos niños necesitó $ 282.453 para cubrir la Canasta Básica Total en agosto, un 133,1% más que en igual mes del año pasado y 13,1% más que en julio, de acuerdo con el informe sobre Líneas de pobreza y Canastas de consumo realizado por la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la medición, un hogar compuesto por una pareja mujer y varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de nueve y seis años necesitaron $ 282.453 en agosto para cubrir la Canasta Básica Total que marca la línea de pobreza.

En tanto, para cubrir la Canasta Básica Alimentaria, que marca la línea de indigencia, el mismo modelo de hogar necesitó en agosto $ 158.669, un 141,3% más que en igual mes de 2022, y un 14,5% más que en julio pasado.

Asimismo, se detalló la estratificación de los hogares de la CABA en términos de su capacidad de acceso al consumo de bienes y servicios, que distinguen entre: situación de indigencia (hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria); situación de pobreza no indigente (hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total); no pobres vulnerables; sector medio frágil; sector medio "clase media"; y sector acomodado.

En ese sentido, se establecieron los ingresos requeridos por un hogar tipo para cada categoría: en situación de indigencia de $ 0,00 a $ 158.668,55; en situación de pobreza no indigente de $ 158.668,56 a $ 282.452,82; no pobres vulnerables de $ 282.452,83 a $ 348.315,92; sector medio frágil de $ 348.315,93 a $ 435.394,90; clase media de $ 435.394,91 a $ 1.393.263,71; y sectores acomodados desde $ 1.393.263,72.

Con información de Télam