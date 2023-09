El representante argentino ante la CAF convocó a la "reinvención" de los bancos de desarrollo

El vicepresidente corporativo de programación estratégica de la Corporación Andina de Fomento-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el argentino Christian Asinelli, afirmó hoy que las instituciones financieras de desarrollo precisan de una "reinvención", ya que los esfuerzos que se están haciendo "no son suficientes para lidiar con los cambios que están teniendo lugar en el mundo".

En ese sentido, dijo que la coordinación entre organismos y la complementariedad con otros mecanismos de financiamiento deben ser el vehículo que permitan "pasar a la acción" y conseguir un "impacto real" en América Latina y el Caribe.

Asinelli participó hoy en la Cumbre de Finanzas en Común, que tiene lugar en la ciudad de Cartagena, Colombia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El evento, que reúne representantes de la red mundial de Bancos Públicos de Desarrollo (BPD), gobiernos, delegados de organizaciones internacionales u representantes del sector privado y de la sociedad civil, busca promover el desarrollo sostenible y alinear los flujos financieros con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.

Asinelli participó de un panel en el que también estuvieron directivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI), con quienes debatió sobre la perspectiva de desarrollo en la región y el rol de la banca internacional como agentes de impulso de ese cambio, frente a los desafíos de la crisis climática y los avances tecnológicos.

"No estamos haciendo lo suficiente como banca de desarrollo para afrontar los cambios que impone el mundo. No porque no podamos o queramos, sino porque no alcanza", dijo Asinelli, quien reclamó "pasar a la acción en forma urgente", ya que de lo contrario "espacios como éstos se transforman en lugares de reflexión".

Al respecto, sostuvo que la banca de desarrollo "fue una gran innovación del siglo veinte", pero que hoy tiene que "reinventarse", ya que "si no hacemos cosas distintas tendremos los mismos resultados, en los que no vamos a tener un impacto real".

"Debemos ser la voz de nuestros países en el concierto internacional", aseguró.

Durante el debate se presentaron como principales escollos al desarrollo la falta de infraestructura y desarrollo educativo, fundamentales para reducir la brecha de desigualdad en la región, la más profunda del mundo junto a la de África subsahariana.

Entre las herramientas que se presentaron como alternativas para compensar los límites al finaciamiento fue la incorporación del sector privado, a través de uan difsusión más profunda de los llamados Bonos Verdes, y con la inversión en startups.

También se presentó la complementariedad de instituciones financieras públicas, vía una accion coordinada y más organizada, para reducir diferencias.

La Cumbre de Finanzas en Común (FiCS) es la reunión más importante para los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) a nivel mundial, con representantes de más de

520 bancos de desarrollo responsables del 12% de la inversión anual mundial.

El financiamiento fue identificado como una barrera importante para lograr la Agenda 2030, y requiere una reforma de la arquitectura financiera global.

Entre los oradores principales están el presidente de Colombia Gustavo Petro; el presidente del BID, Ilan Goldfajn; y el presidente de CAF, Sergio Diaz Granados.

Con información de Télam