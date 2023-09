Referente de Massa en relaciones internacionales destaca ingreso de Argentina al Grupo de los Brics

El embajador argentino en Suiza y referente del ministro Sergio Massa en materia de relaciones internacionales, Gustavo Martínez Pandiani, destacó la importancia del ingreso de la Argentina al Grupo de los Brics, y remarcó que las relaciones internacionales se manejan por "intereses y valores y no por ideología".

"Nosotros proponemos una visión más pragmática, donde los socios no se eligen por gustos y preferencias personales ni tampoco por la ideología que tienen esos países, creemos que como en el mundo normal las relaciones se manejan por intereses y valores", remarcó el embajador y referente massista.

Martinez Pandiani formuló esta afirmación durante su participación en el ciclo “Democracia y Desarrollo”, donde detalló la política exterior que impulsará Massa si llega a la primera magistratura, a la vez que marcó la importancia que tienen para la Argentina países como Brasil y China.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Participaron del evento, además de Martínez Pandiani, una de las referentes de Javier Milei en materia económica, Diana Mondino, y Federico Pinedo, responsable de los equipos técnicos de Patricia Bullrich.

Ante las criticas de Mondino y Pinedo a los Brics, Pandiani explicó: "En el mundo real, los socios comerciales no se eligen por quién me hace sentir más cómodo personalmente en una fiesta de tu ex, y tampoco por qué ideología tienen esos países".

"Aquí se han visto dos miradas sobre los Brics que obedecen a una mirada ideológica o producto peor aún de una mirada personal, como si la política exterior debería definirse por mis gustos personales", explicó.

En este sentido, aclaró que la propuesta de Massa presenta una "visión más pragmática, donde los socios no se eligen por gustos y preferencias personales ni tampoco por la ideología que tienen esos países, creemos en el mundo normal las relaciones se manejan por intereses y valores".

El diplomático se mostró preocupado por los cuestionamientos a China por parte de "alguno de los candidatos", y agregó: "Quiero recordar que los tres socios principales de China son EEUU, Japón y Corea del Sur, no me suenan países muy comunistas".

En cuanto a las críticas por la relación con Brasil, aclaró que se trata de una relación histórica, política y cultural, y afirmó: "Creer que Lula no puede ser nuestro socio porque es comunista no sólo es una falta de seriedad en el análisis, sino un error estratégico muy importante. Pasamos por una etapa con Brasil muy compleja con Bolsonaro, pero a nadie se le ocurrió cerrar relaciones. Es una mirada que no puedo comprender".

"Si vamos a cerrar la relación con Brasil o con China -continuó-, vamos a perder todos los mercados para la industria automotriz cordobesa, todos los mercados para las plantas industriales de Pacheco y todos los mercados de muchos productos agrícolas que viajan no sólo a China, sino al propio Brasil", reflexionó.

Ante esa situación, Pandiani dejó en claro que "Argentina está en una situación compleja, pero el futuro es muy promisorio", ya que el país tiene lo que el mundo demanda: "proteínas y energía", concluyó Pandiani.

Con información de Télam