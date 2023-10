Massa anunció que la semana próxima el país precancelará los vencimientos de octubre del FMI

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy que la semana próxima Argentina pagará al Fondo Monetario Internacional (FMI) los vencimientos de octubre, con los fondos del nuevo swap de monedas con China.

Luego de que el presidente Alberto Fernández firmara hoy con su par chino, Xi Jimping, la suscripción de un nuevo swap con China por US$ 6.500 millones, el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria adelantó que "la semana que viene" el país va a proceder a "precancelar los vencimientos del FMI para que no haya incertidumbre alrededor de ese tema", los cuales están estipulados en US$ 2.600 millones.

El calendario preveía tres vencimientos: el 6 de octubre por US$ 1.280 millones, el 12 de octubre por otros US$ 640 millones y un tercero por US$ 673 millones el último día hábil del mes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Argentina utilizó por primera vez los yuanes de libre disponibilidad del intercambio de monedas con China para pagar al organismo internacional en junio último, cuando se demoraba la aprobación de la quinta revisión del programa, que luego fue aprobada junto con la sexta revisión, a fines de agosto.

La próxima revisión con el Fondo, para destrabar más recursos, será en noviembre, y todo indicaría que comenzará formalmente una vez finalizadas las elecciones generales, que en caso de extenderse a un eventual ballotage será luego del 19 de noviembre.

"Es de interés para el FMI seguir trabajando con la Argentina con un consenso tan amplio como sea posible para garantizar la estabilidad y la prosperidad del país", afirmó la vocera del organismo multilateral, Julie Kozack, durante su última aparición con la prensa en la que se refirió a Argentina a fines de septiembre último, donde sostuvo también que las últimas medidas tomadas estaban siendo evaluadas a la luz del programa.

El 23 de agosto Argentina recibió un desembolso de US$ 7.500 millones luego que el directorio del organismo aprobara las quinta y sexta revisión del acuerdo vigente.

El giro fue otorgado a pesar de que "los principales objetivos del programa no se alcanzaron, como consecuencia de la sequía sin precedentes y desviaciones de las políticas", según señaló en aquella oportunidad el FMI a través de un comunicado de prensa.

El Fondo aclaró que hubo un cambio en las metas y medidas estipuladas inicialmente en el programa, y que "en un contexto de elevada inflación y crecientes presiones sobre la balanza de pago, se acordó un nuevo paquete de medidas centrado en fortalecer las reservas y reforzar el orden fiscal".

Los técnicos de Economía y los del Fondo venían negociando desde abril pasado una revisión del programa debido a los efectos de la sequía que afectó la actividad agropecuaria y por consiguiente las exportaciones y el ingreso de divisas.

Finalmente, el 28 de julio último se concretó el acuerdo técnico y el staff del FMI elevó un informe (staff report) al directorio ejecutivo, que lo aprobó luego del receso del verano boreal de principios de agosto.

Entre el acuerdo técnico y la aprobación del directorio se llevaron a cabo las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que se posicionó primero el candidato libertario Javier Milei, lo que provocó cimbronazos en los mercados que llevaron a una devaluación que venía exigiendo el Fondo, de más del 20%, por considerar que el tipo de cambio estaba retrasado.

Según Massa, "agosto ha sido uno de los peores meses en el proceso económico de los últimos 30 años, producto de una imposición del FMI que de alguna manera golpea enormemente nuestra economía, que es la imposición de la devaluación más el impuesto PAIS como mecanismo de garantía que pretende el Fondo para su cobro, su percepción", dijo en esa oportunidad.

Massa viene mencionando en diversas presentaciones institucionales y proselitistas su intención, en caso de acceder a la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre, de abonar la deuda que el país contrajo con ese organismo multilateral.

Al encabezar, a inicios de septiembre, un acto en Tucumán, junto a gobernadores, funcionarios, legisladores y referentes de movimientos sociales, Massa dijo El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, dijo que se le va a "pagar" al Fondo Monetario Internacional "para que se vaya de Argentina y nos dejen decidir de manera soberana".

Argentina renegoció el préstamo de US$ 45.000 millones otorgado por el FMI al gobierno de Mauricio Macri en el 2018, a través de un programa de facilidades extendidas, que está vigente.

Con información de Télam