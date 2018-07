#AHORA I @GrandinettiOK: "Los 23 ministros que pusieron ahora, mucha eficacia no tuvieron. Y usted se agarra de eso en Télam. Me gustaría que responda la pregunta sobre el perro Balcarce, ya que no lo hizo antes. @herlombardi".#NoALosDespidosEnTelam #357Adentro pic.twitter.com/BWTr5UMcEq