Familias buscan comida desesperadas en un basural de Mar del Plata antes de que los camiones bajen los residuos.

El video de La Gazeta de Mar Chiquita muestra la necesidad extrema de decenas de personas de todas las edades que compiten por las bolsas y las cajas que son arrojadas por uno de los rodados al relleno sanitario.

Allí suelen ir más de 500 personas a diario para recuperar materiales y encontrar alimento entre la basura.

"La situación empeoró en el medio de una crisis social en Mar del Plata. Alrededor de 500 personas pasan todos los días por ese lugar, entre las que viven allí y las que solo van a buscar alimentos", denuncia Marina Santoro, concejala de General Pueyrredón por Unidad Ciudadana. "Los indicadores de desocupación arrojan una crisis humanitaria que se evidencia en el predio", agregó.

"Esto es acompañado con una crisis ambiental que hay en el lugar. Hace mas de dos años que el gobierno municipal, a cargo de Cambiemos, no invierte ni un peso en la política de separación de residuos, lo que genera problemas en torno a la falta de control de la basura porque se acumula y no se separa. La empresa Tecsan, encargada del sistema de operaciones en el predio, no controla y tira la basura indiscriminadamente. El predio está colapsado", advirtió en diálogo con El Destape.

