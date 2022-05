Tras la denuncia por violación, Boca saluda al colombiano Villa por su cumpleaños

Boca Juniors saludó hoy por su cumpleaños al futbolista colombiano Sebastián Villa, denunciado en la Justicia la semana pasada por abuso sexual e intento de homicidio y con un juicio oral pendiente en otra causa de violencia de género.

"Feliz cumpleaños Sebastián Villa", fue el mensaje publicado junto a una foto del jugador en las cuentas institucionales de Twitter e Instagram.

El posteo, una práctica habitual ante el cumpleaños de cada jugador, representa un nuevo respaldo del club a dos días del polémico apoyo recibido de parte del vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme, quien aseguró que en Boca deben "sacarse el sombrero" por su conducta profesional.

"Desde que hemos tenido la suerte de llegar al club, hace dos años y medio, no tenemos más que palabras de agradecimiento porque lleva 2 años y medio y nunca se ha tirado en la camilla, no lo han atendido nunca, no le ha dolido nada, no ha dejado de entrenar un solo día. La verdad es que nosotros como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero. Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema", dijo Riquelme.

Villa, de 26 años, fue denunciado el viernes pasado en la UFI 3 de Esteban Echeverría por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio.

Un hecho ocurrido el 26 de junio de 2021 dentro del country Venado II, de la localidad bonaerense de Canning. La fiscal Verónica González le dictó una prohibición de salida del país y una restricción de acercamiento a la víctima y su entorno familiar.

Roberto Castillo, el abogado de la joven denunciante -de quien se preserva su identidad- aseguró esta mañana en declaraciones a la radio Urbana Play que con la prueba aportada hasta el momento el futbolista "debería ser llamado a prestar declaración indagatoria" y "no sería descabellado" que le dictaran la prisión preventiva.

Mientras la investigación sigue adelante, en las últimas horas una testigo aportó una prueba que puede ser clave y podría complicar todavía más la situación del futbolista colombiano: se trata de unos chats entre el jugador de Boca y la víctima, del día posterior al hecho denunciado.

Además, ayer declararon también otras tres personas del entorno cercano de la expareja de Villa, quienes brindaron testimonios que apoyan la denuncia, por lo que la causa podría encaminarse a un posible pedido de detención para el jugador de Boca.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).

Con información de Télam