Falleció Juan Carlos Deambrosi, expresidente de la ACTC

El expiloto y expresidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) Juan Carlos Deambrosi falleció hoy, pocos días antes de cumplir 87 años, informó la institución.

"La Comisión Directiva, los socios de la ACTC y el mundo del Turismo Carretera en general, les envían sus más sinceras condolencias y su más sentido pésame a los familiares y amigos de Juan Carlos, quien supiera ser Presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera", expresó la entidad.

Deambrosi nació el 11 de junio de 1935 en Castelar, localidad del oeste del Gran Buenos Aires (partido de Morón), y su carrera como piloto lo tuvo tripulando un Fiat 1500 Coupé del Turismo Mejorado, luego una Liebre 1 1/2 de TC y finalmente una coupé Dodge.

Ante el fallecimiento de quien ejercía la presidencia de la ACTC, el banfileño Octavio Suárez, tras el accidente que sufrió en Tandil el 23 de septiembre de 1984, Deambrosi asumió en su reemplazo y ejerció hasta 2001. Fue, así, quien más tiempo permaneció en el cargo de la institución.

Su salida fue conflictiva, ya que se había desatado una fuerte controversia con el piloto ramallense Juan María Traverso, por aquel entonces el máximo referente en la pista. Entonces fue reemplazado por Rubén Gil Bicella de manera interina hasta que se llamó a elecciones: en 2002 asumió Oscar Aventin, a quien lo unía una gran amistad con Deambrosi

En una entrevista a TC La Revista, Deambrosi realizaba una analogía entre los tiempos modernos del TC y aquellos años en los que competía en la ruta: "En aquella época era muy distinto todo, se hacía todo en el taller de uno a pulmón, no había técnicos, no había ingenieros, todas esas cosas no existían, lo hacíamos como podíamos y así salíamos a la ruta".

"A veces bien, a veces regular y a veces mal. El tiempo ha ido pasando y se han ido mejorando muchas cosas y ahora los pilotos afortunadamente están mucho más protegidos con este sistema que se ha hecho en los coches y los accidentes que teníamos antes en ruta ya no suelen suceder", especificó.

La familia Deambrosi ya es una dinastía dentro del mundo teceísta, ya que la pasión de Juan Carlos la heredó su hijo, Juan Manuel (Gianni), y ahora quien acelera en las pistas es el nieto del ex presidente de la ACTC, Franco, de 23 años, en el TC Mouras.

Con información de Télam