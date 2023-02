Un lunes de Carnaval con 16 carreras en el hipódromo de Palermo

La carrera más importante de mañana en el hipódromo de Palermo será el Premio Pronto, que se disputará en el quinto turno con una bolsa de 1.150.000 pesos y con 9 yeguas en las gateras, que deberán recorrer 1.600 metros de arena.

La reunión hípica del circo palermitano consta de un total de 16 carreras, desde las 14.00 hasta las 21.30. El Premio Pronto es la carrera mejor rentada de una jornada que tendrá pozos garantizados e incrementos por más de 23.000.000 pesos.

Willermina, una hija de Sigfrid, se destaca dentro de un lote muy parejo de yeguas de 3 años que no hayan ganado. Será corrida por el jinete brasileño Francisco Goncalves y es entrenada por el eficiente entrenador Nicolás Martín Ferro. Viene de entrar tercera en el hipódromo de San Isidro y defiende los colores del stud El Doguito.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Como enemiga está My Moonset, una hija de Galicado que debutará con la monta del jinete Kevin Banegas y con la preparación del cuidador platense Eduardo Tadei.

Besuqueira Bella, una hija de In The Dark, es otra que tiene chances de ganar. La pupila del entrenador Carlos Daniel Etchechoury ya corrió cuatro veces y no logró ninguna victoria. En su silla irá el jockey Adrián Giannetti.

Las demás anotadas son Lady Melania, Idanita, So Much Pride, Miss Doolitle, Great Valué y Beauty Moonset.

La reunión hípica de Palermo contará, además, con un gran Patio de Comidas -la especialidad son los chorizos con distintos tipos de salsas- para que la tarde sea más amena y entretenida para el público.

Con información de Télam