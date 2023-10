Fiesta grande del turf con el Gran Premio Jockey Club en el césped de San Isidro

El sábado próximo se correrá en San Isidro el Gran Premio Jockey Club, una prueba de Grupo 1 que es el segundo eslabón de la famosa Triple Corona y que tiene una distancia de 2.000 metros de césped en la que participan potrillos de 3 años.

El año pasado el ganador resultó ser Natán, quien venció por distanciamiento a El Musical y en donde hubo incidentes de todo tipo cuando se conoció el fallo del Comisariato. Fue un día negro para el turf porque nunca había ocurrido un escándalo de tanta magnitud.

Ahora el potrillo que tiene chance de ganar la Triple Corona es El Kódigo, un hijo de Equal Stripes que viene de ganarle por hocico a Amigazo Sky en la Polla de Potrillos del hipódromo de Palermo. Fue un final a pura adrenalina.

El Kódigo es corrido por el jinete Gustavo Calvente y es entrenado por Roberto Pellegata y Juan Saldivia, dos entrenadores de gran nivel.

El Kódico tiene una campaña de dos victorias oficiales sobre tres presentaciones y en caso de ganar el próximo sábado en San Isidro deberá correr el Gran Premio Nacional en el mes de noviembre en Palermo.

La Triple Corona no se gana desde el año 1996, año que fue ganada por el caballo Refinado Tom con la monta del jockey Jorge Valdivieso.

La lista de participantes del Jockey Club comienza con Beauty Sea -tercero en la Polla de Potrillos-, Bronx, El Encinal, El Kódigo, El Pulque, Empeñoso Craf, Epytrum, Farrel, Giant Rimout, Hale Bopp, Happy Happy Day, Paso Nevado, Irón Forge, Master Of Puppets, Ninja Way, No Fear y Sofware.

El Kódigo deberá probar que corre tanto en el césped como en la arena para poder seguir teniendo chance de consagrarse con la Triple Corona. No es nada fácil, pero tampoco es imposible.

Con información de Télam