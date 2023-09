Best Galano ganó de punta a punta el Clásico Domingo Faustino Sarmiento

Best Galano, con la monta del jockey Iván Monesterolo, ganó hoy por 3 cuerpos y medio sobre The Cyclone el Clásico Domingo Faustino Sarmiento, una prueba de 2.400 metros de arena seca con un premio de 3.000.000 pesos, en el octavo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.

El ganador, un hijo de Galán de Cines, pagó un dividendo de 4,50 por boleto y empleó un tiempo de 2m 27s 35/100 para las 24 cuadras de arena.

Best Galano agarró la punta desde la largada y se vino marcando el ritmo de la carrera con mucha facilidad. Fue seguido de cerca por Rey Noqui y Don Galeón. Así fueron dando la vuelta hasta ir entrando a la recta principal.

Ya sobre los últimos 600 metros Best Galano se puso contra los palos y se desprendió del lote con cierta solvencia. Por atrás quedaron Don Galeón, Rey Noqui y The Cyclone.

Sobre los 300 metros finales Best Galeno no aflojó el tren de carrera y se vino con aire ganador hasta el disco. Don Galeón y The Cyclone quedaron en un mano a mano por el segundo puesto.

El ganador superó por 3 cuerpos y medio a The Cyclone, que a su vez venció por medio pescuezo a Don Galeón.

Los parciales fueron de 25s 82/100 para los 400 metros, de 50s 75/100 para los 800 metros, de 1m 15s 15/100 para los 1.200 metros, de 1m 38s 99/100 para los 1.600 metros y de 2m 03s 16/100 para los 2.000 metros.

Best Galano fue corrido a la perfección por el jinete Iván Monesterolo, mientras que su entrenador es Roberto Pellegatta, un gran conocedor para las largas distancias.

Hoy Best Galano consiguió su tercera victoria oficial sobre un total de 9 salidas. Ganó con gran autoridad y lo hizo de bandera a bandera.

Con información de Télam