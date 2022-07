"Siempre es importante ganar", dijo Martinez tras el triunfo en el clásico ante Platense

Diego Martínez, entrenador de Tigre, aseguró hoy que "siempre es importante ganar" luego de la goleada de esta tarde por 3-0 ante Platense, por la décima fecha del torneo.

"Siempre es importante ganar para nosotros, como siempre con nuestras armas y con lo que sentimos y sobre todo con lo que sienten los futbolistas", dijo Martínez en conferencia de prensa.

"Era un clásico contra un gran rival como Platense que viene haciendo un gran torneo y era un buen momento para ratificar lo que venía haciendo el equipo más allá de los resultados", añadió.

"No considero otra manera de sentir el juego y no me considero un poético que solamente quiere atacar, también queremos ser un equipo equipo equilibrado", agregó sobre el funcionamiento de su equipo.

"Siempre hay que tratar de sumar y ser positivos y más cuando los que entran dejan todo para darle alegrías a la gente", concluyó Diego Martínez.

Con información de Télam