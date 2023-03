Los argentinos Pella y Bagnis avanzaron a la segunda ronda del Masters 1000 de tenis de Miami

(Se agrega triunfo de Pella)

Los argentinos Guido Pella y Facundo Bagnis se impusieron hoy en el debut ante el peruano Juan Pablo Varillas y el brasileño Felipe Meligeni Alves, para avanzar a la segunda ronda del Masters 1000 de tenis Miami, que se lleva a cabo en forma paralela entre la ATP y la WTA, en la primera jornada de competencia del certamen en la que perdió el cordobés Pedro Cachín.

Guido Pella, nacido en Bahía Blanca y relegado al puesto 581 del ranking mundial de la ATP por varias lesiones que no le permitieron competir durante mucho tiempo, se repuso de un mal comienzo en el primer set y superó al peruano Juan Pablo Varillas (88) por 1-6, 6-3 y 6-2, luego de 2 horas y 7 minutos de juego.

El zurdo bahíense, de 32 años, se medirá en la segunda ronda del torneo estadounidense ante el canadiense Denis Shapovalov (30), exceptuado de participar en la primera vuelta.

Por su parte, Facundo Bagnis, ubicado en el puesto 100 del escalafón ecuménico del tenis, derrotó al brasileño Felipe Meligeni Alves (164), proveniente de la clasificación previa del certamen, por 6-3, 1-6 y 6-4, tras 1 hora y 41 minutos de enfrentamiento, para lograr su primer triunfo en el Masters 1000 de Miami.

El tenista oriundo de Armstrong, Santa Fe, hace 33 años, jugará su siguiente partido ante el máximo favorito al título, el español Carlos Alcaraz (1), quien ingresará directamente en la segunda ronda.

Paralelamente, el cordobés Pedro Cachín (63) fue derrotado por el húngaro Marton Fucsovics (74), quien lo venció por 6-4 y 7-6 (7-2), al cabo de 1 hora y 47 minutos de enfrentamiento

El torneo contará con otros cinco argentinos: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Diego Schwartzman, los tres exceptuados de la ronda inicial, más Federico Coria y Tomás Martín Etcheverry, quienes está previsto que jueguen mañana sus partidos de la ronda inicial del certamen.

"Fran", el mayor de los hermanos Cerúndolo y número uno argentino desde su puesto 31 en el ranking mundial, comenzará su participación ante el ganador del cruce entre el español Jaume Munar (66) y el norteamericano Aleksandar Kovacevic (102), un tenista surgido de la clasificación.

Para Cerúndolo, de 24 años, Miami es un torneo muy importante puesto que defenderá los puntos que sumó el año pasado cuando trepó hasta las semifinales en una gran actuación.

Báez (33), por su parte, también exceptuado de la ronda inicial, jugará ante el vencedor del partido entre el estadounidense Marcos Girón (71) y el chileno Cristian Garín (82), proveniente de la "qualy".

El otro que salteará la ronda inicial, el "Peque" Schwartzman (38), se presentará contra el británico Kyle Edmund (544) o el chino Yibing Wu (64).

Por su parte, el platense Tomás Martín Etcheverry (73) debutará ante al ruso Pavel Katov (117), surgido de la "qualy" y, de pasarlo, le tocara enfrentarse con el ruso Karen Khachanov (16), mientras que el rosarino "Fefo" Coria (67) jugará frente al ascendente checo Jiri Lehecka (44) y, de vencerlo, jugará en segunda vuelta del torneo ante el italiano Lorenzo Musetti (21).

El Masters 1000 de Miami, sobre superficie de cemento y con premios por 10.156.105 dólares, se llevará

a cabo en su nuevo escenario desde 2019, el Hard Rock Stadium, donde ejerce su localía Miami Dolphins, uno de los principales equipos de la NFL, en Miami Gardens, en el Estado de la Florida .

Los grandes favoritos son el murciano Alcaraz y la polaca Iga Swiatek, quienes además son los campeones vigentes.

Alcaraz, de 19 años, recuperó el número uno del mundo el domingo último tras ganar el Masters 1000 de Indian Wells, luego de imponerse en la final sobre el ruso Daniil Medvedev (5) por 6-3 y 6-2, esa conquista le permitió desplazar al serbio Novak Djokovic (2).

En el caso del serbio, su ausencia, al igual que sucedió en Indian Wells, se debe a que el Gobierno estadounidense no le permitió el ingreso al país por no haberse vacunado contra el coronavirus, mientras que otro peso pesado que se no estará en Miami será el español Rafael Nadal (13), quien se recupera de una lesión y recién regresará en abril en la gira europea sobre polvo de ladrillo.

En el cuadro de damas la gran candidata es Swiatek (1) y sus rivales a vencer serán la kazaja Elena Rybakina (7), campeona el domingo en India Wells, y la bielorrusa Aryna Sabalenka (2), finalista en el torneo jugado en el desierto californiano.

Con información de Télam