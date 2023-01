"Le grité el gol a Mbappé porque trató mal a Enzo", reveló "Cuti" Romero

El defensor del seleccionado argentino Cristian "Cuti" Romero reveló hoy que le gritó el gol "en la cara" a Kylian Mbappé porque "trató mal" a Enzo Fernández durante la final del Mundial de Qatar 2022.

A poco de cumplirse un mes de la histórica definición de la Copa del Mundo, el cordobés contó el motivo del grito del tercer gol en la cara del delantero francés, autor de un triplete.

"Parece que siempre somos los malos los argentinos pero me había dado mucha bronca porque Enzo fue a hablarle y lo trató muy mal, me hizo enojar y justo hizo el gol 'Leo' y me salió festejarle en la cara", detalló el "Cuti" en una entrevista con la radio D Sports.

Romero admitió que no fue un buen "ejemplo" pero remarcó que con el tiempo será "un lindo recuerdo" del partido disputado en el estadio Lusail, el pasado 18 de diciembre.

El defensor de Tottenham, de Inglaterra, también contó que ve "todos los días" la final contra Francia pero que el partido que más sufrió fue contra Países Bajos ya que le tocó ser reemplazado justo antes del empate que llevó el partido a la prórroga.

"La final la veo todos los días y la disfruto al máximo. Ahora que ya pasaron varias semanas empieza a caer más la ficha. Es una locura lo que logramos", valoró el ex Belgrano.

El "Cuti" se refirió a la continuidad del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, a quien calificó como "el mejor entrenador".

"Si es por mí, que firme de por vida. Es el mejor entrenador y estamos a muerte con él. Queremos que siga la Scaloneta y si es necesario lo vamos a atar al predio", bromeó.

Con información de Télam