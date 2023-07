Vettel pide eliminar la emisión de carbono las carreras de F1

El tetracampeón mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel, retirado en 2022, pidió que sea "eliminada" la huella de carbono de las competencias y advirtió sobre una eventual prohibición de los gobiernos sobre el deporte motor en el futuro si no "hay cambios" en favor del medio ambiente.

"La amenaza no es que la gente tenga miedo de no poder llegar al circuito para ver la carrera o para un festival como el de Goodwood. La amenaza es que los gobiernos quizá consideren el deporte de motor como un peligro y lo prohíban", dijo Vettel en favor del medio ambiente en el sitio The Race.

El excorredor alemán consideró que todas las categorías "deben mejorar su proceso para eliminar la huella de carbono en los años venideros".

Vettel recordó que en el caso del GP de Imola, que fue cancelado este año por condiciones meteorológicas, la "máxima preocupación" para los aficionados era cómo llegar a la zona. "Lo que más debería preocuparles es el riesgo de que algún día los gobiernos se planten y prohíban el deporte de motor por el bien del medio ambiente", advirtió.

"No quisiera que pase algo así. Este es un gran deporte y tiene mucha gente detrás. Quiero demostrar que se puede uno divertir de una forma más responsable y sostenible, creo que es algo que quizá todos no hayan entendido en su totalidad", concluyó.

Con información de Télam