Se lanzó la colecta de Santiago Maratea para levantar las deudas de Independiente

El influencer Santiago Maratea lanzó este jueves una colecta virtual que constituirá un fideicomiso, por fuera de la administración del club, para saldar el pasivo de Independiente, estimado en más de 20 millones de dólares.

Maratea hizo la presentación en la sala de conferencias del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, acompañado de Miguel "Pepé" Santoro, una gloria del "Rojo", quien lo reconoció como "una persona sincera y honesta".

"La única manera de sacar esto adelante era con todos juntos, entre los exjugadores, los de ahora y los hinchas", afirmó Santoro, campeón de todo con Independiente en el pasado.

Maratea, quien informó que el 5% de lo recaudado será para gastos de gestión, arribó a la institución a las 11.30, fue recibido por el vicepresidente segundo Juan Marconi y reconocido con el obsequio de la emblemática camiseta número 10.

"Independiente debe más de 20 millones de dólares y por eso hice el cálculo que si todos colaboramos, podremos juntar la plata. Necesitamos 2.200.000 hinchas ya pagamos todo lo que se debe", detalló en una historia de Instagram desde el campo de juego del estadio.

"Comparto cuatro links, uno de 4 mil, otro de 8 mil, y dos más de 16 mil y 32 mil. El club tiene muchas deudas", continuó. Además, dejó un alias para quienes deseen dar otras cifras.

En la conferencia de prensa, el influencer apareció con la camiseta de Independiente y explicó que el origen de todo fue con su relación personal con Marconi al que conoce desde "hace muchos años"

"Tengo un ejército de personas empáticas que siempre me ayudaron con diferentes colectas. El ADN de mis colectas es la transparencia. Quiero que la plata vaya a donde tenga que ir. Las personas pueden chequear los movimientos, la plata no la toco y puedo manejar 20 millones de dólares sin que falte un centavo", describió.

"Hubo un problema por el monto que vamos a juntar y en consecuencia se armó un fideicomiso con el único destino de juntar el dinero adeudado. El objetivo es ese", puntualizó.

El objetivo de la colecta será juntar lo más rápido posible los casi 6 millones de dólares que se le debe a América de México por el mediocampista Cecilio Domínguez, deuda por la que está inhibido el club.

"La Comisión Directiva no tiene nada que ver en esto, no se va a llevar ningún porcentaje de nada. Para los que me mandan a agarrar la pala, quiero que sepan que llevo tres semanas trabajando con mi gente para que esto salga bien. Lo que sobra será para las divisiones inferiores del club", detalló Maratea en el diálogo con la prensa.

"Se van a pagar en un orden lógico: primero lo urgente y luego lo secundario. Primero, la deuda que nos pone el agua al cuello", informó.

Por último, Maratea contó que no es hincha del club, a pesar de que lo hicieron socio desde la dirigencia, aunque avisó que a futuro sentirá "los colores".

Además, el objetivo que parece posible también desde la aparición de un grupo de WhatsApp con 40 exfutbolistas del club, entre los que están Adrián Gabbarini, Germán Denis, Hernán Fredes, Hernán Pellerano y Federico Mancuello.

"Queremos ayudar al club porque nos formó. Sentimos que tenemos que aportar y estar como ellos estuvieron con nosotros de chico", dijo Fredes en TyC Sports.

"Me agregó al grupo Fabián Assmann. Somos más de 30 jugadores que nos pusimos de acuerdo. Queremos que el club vuelva a estar donde se merece. Me duele verlo de esta manera", apuntó el exmediocampista de Independiente.

El principal problema que tuvo Independiente en el último tiempo, con los dólares, es el pago de salario de varios jugadores extranjeros .

En relación a lo deportivo, el club de Avellaneda vive un momento crítico, como en lo institucional desde la renuncia de hace dos semanas del presidente Fabián Doman, y se encuentra a tan solamente dos puntos del descenso por la tabla general, con 13 fechas jugadas y un restante de 28.

Con información de Télam