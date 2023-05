Barrios en duda para el partido de San Lorenzo ante Fortaleza por la Copa Sudamericana

El mediocampista Nahuel "Perrito" Barrios es duda en San Lorenzo, a raíz del esguince del tobillo derecho que sufrió ayer en la victoria por 2 a 0 ante Instituto de Córdoba, para integrar el equipo que se medirá el próximo miércoles ante Fortaleza, en Brasil, por el Grupo H de la Copa Sudamericana de fútbol.

El volante, de 25 años, se lesionó y fue reemplazado por el delantero Ezequiel Cerutti a los 29 minutos del primer tiempo, y en la práctica que el equipo dirigido por Rubén Darío Insúa realizó hoy, el jugador realizó un "tratamiento kinésico".

Según comunicó oficialmente el club de Boedo sobre el futbolista nacido en Dock Sud, se "evaluará la evolución de su lesión", y muy probablemente no concentre para el partido por la Copa Sudamericana.

"No me quiero adelantar, pero no creo que haya chances de que Barrios pueda jugar el miércoles, espero equivocarme", admitió ayer el entrenador azulgrana en conferencia de prensa post partido.

San Lorenzo, segundo del Grupo H de la Sudamericana con 5 puntos, visitará el miércoles a las 19 al puntero Fortaleza (9) en Brasil, encuentro que será controlado por el uruguayo Gustavo Tejera y con la necesidad de sumar para no salir de los puestos de clasificación a la siguiente fase.

Con información de Télam