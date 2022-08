Sudáfrica supera ampliamente a Nueva Zelanda en el inicio del Rugby Championship

El seleccionado de Sudáfrica, vigente campeón del mundo, derrotó hoy a los All Blacks de Nueva Zelanda por 26-10, en el encuentro inaugural de la décima edición del torneo Rugby Championship, del que también participan Los Pumas y Australia.

El partido, que marcó la tercera derrota consecutiva del conjunto oceánico, se disputó en el Mbombela Stadium de la ciudad de Nelspruit, tuvo un parcial 10-3 favorable a los Springboks y fue dirigido por el australiano Angus Gardner.

Sudáfrica y Nueva Zelanda volverán a medirse el próximo sábado por la segunda fecha del Rugby Championship en la ciudad de Johannesburgo.

Los Springboks, que no vencían a los All Blacks hace 8 temporadas, anotaron con tries de Kur-Lee Arendse (2) -expulsado- y Willie le Roux, mas tres penales, un conversión y un drop del certero pateador Handré Pollard.

Para los locales sumaron Caleb Clarke -un try- y Jordie Barret, con un penal y una conversión.

El seleccionado sudafricano basó su triunfo en la excelente puntería de Pollard y el dominio en las formaciones fijas frente a un rival que atinó a defenderse ante los embates de su adversario.

El dato negativo para Sudáfrica fue la expulsión de Arendse al cargar en forma peligrosa a Beauden Barret, que con un golpe en su cuello debió retirase de la cancha.

Nueva Zelanda, en una pálida actuación, fue superado ampliamente en todas las facetas del juego lo que marca la mayor crisis en su historial ya llega de perder la serie internacional frente a Irlanda (2-1).

Los All Blacks suman cuatro derrotas de los últimos cinco encuentros, misma cantidad que en la temporada 1998.

= Sintesis =

Sudáfrica: Damian Willemse; Kurt-Lee Arendse, Lukhanyo Am, Damian de Allende y Makazole Mapimpi; Handré Pollard y François De Klerk; Jasper Wiese, Pieter-Steph du Toit y Siya Kolisi (capitán); Lood de Jager y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Malcolm Marx y Trevor Nyakane.. Entrenador: Jacques Nienaber.

Ingresaron Mbongeni Mbonambi, Steven Kitshoff, Vincent Koch, Salmaan Moerat, Franco Mostert, Kwagga Smith, Jaden Hendrikse y Willie le Roux.

Nueva Zelanda :Jordie Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, David Havili y Caleb Clarke; Beauden Barrett y Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane (capitán) y Akira Ioane; Scott Barrett y Sam Whitelock; Angus Ta'avao, Samson Taukei'aho y George Bower. Entrenador Ian Foster

Ingresaron: Dane Coles, Ethan de Groot, Tyrel Lomax, Tupou Vaa'i, Shannon Frizell, Finlay Christie, Richie Mo'unga y Quinn Tupaea.

Tantos en el primer tiempo: 9' try Arendse convertido por Pollard (S), 20' penal Pollard (S) y 34' penal J. Barret (NXZ).

Resultado parcial. Sudáfrica 10- Nueva Zelanda 3.

Tantos en el segundo tiempo: 10 ' penal Pollard (S), 16' drop Pollard (S), 32' penal Pollard (S), 37' try Clarke convertido por Mo'ounga (NZ) y 40 try Le Roux convertido por Pollard (S).

Resultado final: Sudáfrica 26- Nueva Zelana 10

Estadio: Mbombela (Nelspruit).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Aistentes: Luke Pearce (Inglaterra) y Chris Ridley (Inglaterra).

TMO: Brett Cronan (Australia).

Con información de Télam