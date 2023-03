Los Pumas vencieron a Canadá por 17 a 7 en el debut del Seven de Hong Kong

El seleccionado argentino de Rugby Seven, Los Pumas '7, venció hoy a Canadá por 17 a 7, en cotejo por el Grupo A del Seven de Hong Kong, la octava fecha del circuito mundial de la especialidad que organiza la World Rugby (WR).

Argentina sumó los 17 puntos con tries de Marcos Moneta, Agustín Fraga y un try y una conversión de Luiciano González; mientras que para los norteamericanos Josiah Morra sumó un try y Brennig Prevost una conversión.

El equipo argentino formó con Rodrigo Isgró, Agustín Fraga, Luciano González, Gastón Revol, Santiago Álvarez, Matías Osadczuk y Marcos Moneta. Luego ingresaron Santiago Vera Feld, Tomás Lizazú, Joaquín Pellandini, Matteo Graziano y Tomás Elizalde.

Por el mismo grupo Fiji le ganó a Samoa por 12 a 7 y Los Pumas volverán a jugar mañana ante Samoa (1:16 hs) y Fiji (5:37 hs).

Los demás grupos están integrados por Francia, Gran Bretaña, Uruguay y Hong Kong (B), Australia, Estados Unidos, España y Japón (C) y Nueva Zelanda, Sudáfrica, Irlanda y Kenia (D).

El circuito mundial es liderado por Nueva Zelanda con 120 puntos, seguido por Argentina, que ganó los seven de Hamilton y Vancouver, con 108, Francia con 95 y Fiji y Australia con 94.

Los primeros cuatro de la tabla se clasificarán directamente para los Juegos Olímpicos de París 2024, sumándose al local Francia.

