El capitán de Los Pumas 7s, Santiago Álvarez Fourcade, marginado por grave lesión en una rodilla

El capitán del seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, Santiago Álvarez Fourcade, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados anterior de la rodilla derecha y quedará marginado por lo que resta de la temporada.

La lesión que sufrió Álvarez Fourcade en uno de los entrenamientos del conjunto argentino le produjo además un esguince lateral externo y en consecuencia deberá utilizar una férula durante tres semanas para finalmente ser operado.

"Me toca pensar en otra cosa, poner toda la energía en la recuperación y no estar mucho tiempo con el equipo, eso es lo que me pone más triste, pero confío plenamente en el plantel", señaló Álvarez Fourcade a la web de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

"El grupo ya demostró infinidad de veces que no importa quién juegue o a quién le toque estar; todos dan lo máximo, y el equipo está por encima de los nombres. En ese sentido, me quedo muy tranquilo", expresó el capitán.

El jugador de 28 años, nacido en Bahía Blanca participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 e integró el plantel de Los Pumas 7s que obtuvo la medalla de bronce en los Juego Omípicos Tokio 2020.

El plantel de Los Pumas 7's tiene previsto viajar el próximo jueves 31 de marzo rumbo a Singapur, para participar el 9 y 10 de abril del reinicio del Circuito Internacional de la World Rugby Sevens.

Luego de jugar en Singapur, quinta etapa del circuito mundial, Los Pumas 7s participarán del Seven de Vancouver el 16 y 17 de abril.

La gran cita de la temporada es el Mundial de Sudáfrica, que se disputará en Ciudad del Cabo, entre el 9 y 11 de septiembre

El seleccionado argentino de rugby seven ocupa el segundo lugar en el circuito mundial, con 70 puntos, detrás de Sudáfrica con 88 y por sobre Australia con 66, en las principales posiciones.

Con información de Télam