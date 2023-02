"Nos estamos haciendo cada vez más fuertes", dijo el DT de Gimnasia, Sebastián Romero

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Sebastián Romero, valoró hoy "el orden y el trabajo en conjunto" de sus jugadores para ganar de local, y donde se cumplió el objetivo de ser "cada vez mas fuertes" tras la victoria sobre Instituto de Córdoba por 2 a 0.

"Nos llena de satisfacción que el trabajo esté dando resultados", dijo el DT en conferencia de prensa, aunque reconoció que "todavía queda mucho camino por recorrer".

"Estoy contento por este primer triunfo y más que nada porque todo lo planificado salió bien", indicó el exvolante y actual entrenador del Lobo.

En cuanto al desarrollo del encuentro, manifestó "de a poco vamos corrigiendo las cosas que nos pueden hacer daño" al reconocer que "siempre hay cosas para mejorar", aunque sostuvo que lograr esta victoria "nos va a venir muy bien a todos".

"Cuando perdimos no me desesperé y ahora una victoria no me va a cambiar", indicó Romero, al valorar que "se está formando un equipo que quiero que sea duro para todos los rivales".

"Contín (Nicolás) nunca aflojó en los entrenamientos y me demostraba que quería estar. Hoy respondió con un gol y estamos felices", opinó el entrenador sobre el centrodelantero que abrió el marcador en la victoria ante el equipo cordobés.

"Los chicos saben que tienen que defender el escudo", manifestó el DT "Chirola" Romero, formado en la cantera "Albiazul".

"A mi me tocó ser juvenil y llegar a primera, y como muchos de estos chicos, siempre supimos que debíamos defender el club y la camiseta para dejarlo siempre en lo más alto. Es así", comentó Romero.

Por ultimo, el DT del "Lobo" valoró "el apoyo de la gente" al considerar que es muy importante y "como siempre, el equipo y la hinchada están en la misma sintonía. Hoy les pudimos dar la victoria".

Con información de Télam