Matías Suárez: "Ganamos bien porque siempre fuimos a buscar el gol"

(Agrega declaraciones de Suárez)

El delantero de River Plate, Matías Suárez consideró que su equipo ganó "bien el partido" de esta noche ante Independiente por 1 a 0 porque siempre fueron "a buscar el gol", que el mismo convirtió en tiempo adicionado al final para llevarse "tres puntos muy importantes".

"Creo que el partido lo ganamos bien porque siempre fuimos a buscar el gol, el triunfo, y al final se dio para que a mi me tocara convertir", expuso Suárez en declaraciones para la transmisión televisiva de TNT Sports.

"En el segundo tiempo, como se vio, se hizo todo para ganar y en una jugada, un poco afortunada por un par de desvíos, me quedó para definir y para llevarnos tres puntos muy importantes", explicó el autor del tanto de la victoria riverplatense.

Y desde este gol partió hacia una aclaración que tenía "atragantada" y fue el que le anularon por supuesta mano ante Vélez Sarsfield y que fue determinante para que River se quedara fuera de la Copa Libertadores en octavos de final.

"Quiero aclarar, porque es la primera vez que hablo después de ese día, que el gol que le marqué a Vélez fue legítimo, porque la mano estaba muy por debajo de la pelota, así que debieron convalidarlo. Fue una pena porque nos esforzamos mucho para avanzar en la Copa y con eso nos terminaron sacando después de ver la accción un montón de veces en el VAR. Quería decirlo porque nunca pude aclararlo anteriormente", le dijo a ESPN.

El cordobés, sobre la recuperación de todos los inconvenientes y operaciones que tuvo en la rodilla derecha, indicó que "ya está muy bien. Marcelo (Gallardo) me va llevando de a poco y con estos minutos que me toca entrar voy ganando confianza y más cuando me toca convertir", valoró.

El exdelantero de Belgrano, de Córdoba, que no convertía desde el 28 de abril último en el éxito ante Colo Colo, de Chile, por la fase de Grupos de la Copa Libertadores, con el tanto ante los 'rojos' sumó 34 y alcanzó la línea del uruguayo Rodrigo Mora como el sexto máximo goleador de River en la era Gallardo.

"Las estadísticas, los números son importantes, y para mí que recibí de Gallardo toda la confianza desde que llegué al club, esa es la mejor forma de agradecerle", reconoció Suárez al final.

Con información de Télam