Racing, tras el escándalo con Cardona, visita a Colón con la obligación de conseguir un triunfo

Racing Club, envuelto en la polémica del positivo en un test de alcoholemia del futbolista colombiano Edwin Cardona, visitará mañana a Colón de Santa Fe con la obligación de conseguir un triunfo para no perderle pisada al líder Boca Juniors.

El partido, correspondiente a la 25ta. jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), se jugará desde las 16.30 en el estadio Brigadier General Estanislao López, de la provincia de Santa Fe, tendrá el arbitraje de Germán Delfino y la transmisión de la señal de cable TNT Sports.

La "Academia", clasificada a la próxima edición de la Copa Libertadores de América en instancias de fase grupo, se ubica en la segunda posición con 44 puntos, a cuatro del líder Boca Juniors, y en la última presentación se impuso por 2-0 como local ante Atlético Tucumán, otro de los equipos que anima el torneo, en la que fue la quinta victoria en los últimos seis compromisos.

El conjunto de Avellaneda está obligado a quedarse con los tres puntos para seguir con chances de pelearle el título al líder Boca a tes fechas de la finalización del torneo.

El entrenador Fernando Gago no tendrá en cuenta al mediocampista "cafetero" Edwin Cardona, quien horas después de la victoria del lunes último por 2 a 0 ante Atlético Tucumán, fue sometido a un test alcoholemia en la zona de Puerto Madero y, al dar positivo con 1,81 de alcohol en sangre, se le retuvo la licencia de conducir y el vehículo.

El hecho que tuvo como protagonista al futbolista del plantel actual más resistido por la parcialidad "albiceleste" ocurrió el martes a la madrugada en la esquina de Juana Manso y Macacha Güemes, de la ciudad de Buenos Aires, distrito en el que rige un límite máximo de 0,5 gramos/litro de alcohol en sangre para poder conducir.

El exjugador de Boca Juniors, no obstante, no viene siendo considerado como titular por el DT Gago por lo que su exclusión de la lista de convocados no modificará el once inicial para visitar al "Sabalero".

Gago, de 36 años, quedó conforme con el rendimiento de su equipo en la contundente victoria del lunes pasado ante el "Decano", aunque podría realizar una modificación.

El lateral derecho Iván Pillud, de correcta actuación en el choque jugado en el Cilindro de Avellaneda, podría dejarle su lugar a Facundo Mura, quien no entró ante los tucumanos, con la intención de comenzar a rotar parte del equipo con miras a la definición del torneo.

El resto del once "albiceleste" será el mismo que venció a los tucumanos.

Colón, en tanto, se encuentra en el 23er. lugar con 28 unidades, sin chances de ingresar a las copas internacionales de la próxima temporada y en el último partido venció por 2-1 a Platense en condición de visitante.

El técnico uruguayo Marcelo Saralegui, con pasado en Racing como jugador, podría llevar a cabo un cambio para recibir a los de Avellaneda: el "Pulga" Luis Rodríguez cuenta con chances de ingresar en reemplazo de Brian Farioli para acompañar a Ramón Ábila en ataque.

El historial entre Racing Club y Colón de Santa Fe registra un total de 77 encuentros con 25 y triunfos para la "Academia", 22 para el "Sabalero" y 30 empates.

=Probables formaciones=

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Santiago Pierotti, Cristian Bernardi; Luis Rodríguez, Ramón Ábila. DT: Marcelo Saralegui.

Racing Club: Gabriel Arias; Pillud o Mura, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Emiliano Vecchio; Matías Rojas, Enzo Copetti, Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.

Árbitro: Germán Delfino.

Estadio: Brigadier General Estanislao López (Santa Fe).

Hora: 16.30.

TV: TNT Sports.

Con información de Télam