Matías Rojas quiere estar en Racing ante Barracas Central para comenzar a despedirse de los hinchas

(Agrega declaraciones de Víctor Blanco)

El mediocampista paraguayo de Racing Matías Rojas tiene intenciones de estar presente en el partido de mañana ante Barracas Central, por la fecha 21 del torneo local, a pesar de que no continuará en la institución de Avellaneda a partir del 30 de junio.

Rojas, de 27 años, regresó al país luego del partido amistoso del domingo pasado ante Nicaragua en el que fue titular y se entrenó a la par de sus compañeros esta mañana en la cancha auxiliar del Cilindro.

El futbolista "guaraní" quiere estar en el equipo titular en los últimos dos partidos antes de la finalización de su contrato con Racing, con el objetivo de despedirse de los hinchas dentro del campo de juego para continuar su carrera en el Corinthians o Botafogo, ambos de Brasil.

Además del choque de mañana ante Barracas Central, Rojas cerrará su ciclo en la "Academia" el próximo miércoles 28 frente a Ñublense de Chile, por la sexta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores de América.

"En enero pasado Matías Rojas pudo haberse ido dejándonos 2.000.000 de dólares, pero entonces priorizamos lo deportivo. Y desde que rechazamos esa oferta, se rompió un poco la relación entre él y nosotros. Pero ahora no podemos competir con Brasil y por eso se irá. Pero igual no me arrepiento de no haberlo colgado", dijo Blanco sobre el paraguayo que se irá libre del club de Avellaneda.

Y en tren de salidas de extranjeros del club, Blanco le dijo también a radio La Red que la "llegada de Edwin Cardona es toda mía y me hago cargo. Me desilusionó. No es tenido en cuenta por Gago en estos momentos y por eso le vamos a buscar club", anunció sobre el colombiano ex Boca Juniors.

Con miras al choque ante el "Guapo", el entrenador Fernando Gago no podrá contar con la presencia del mediocampista ofensivo Jonathan Gómez, de buenos rendimientos en los últimos partidos, por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla ante el conjunto de Liniers.

Las alternativas que maneja el DT de la "Academia" para reemplazar a Gómez ante Barracas son Juan Ignacio Nardoni o Maximiliano Moralez.

El entrenamiento matutino, por su parte, comenzó con tareas en el gimnasio y luego hubo rondos de posesión, circuitos de pases con definición y tareas tácticas en la cancha auxiliar.

Los futbolistas Leonardo Sigali (trabajó en campo) y Nicolás Reniero (gimnasio y kinesiología) se entrenaron diferenciado para continuar con la puesta a punto de sus respectivas dolencias.

El plantel "académico" volverá a los entrenamientos mañana desde las 9 en el Cilindro de Avellaneda.

Racing Club recibirá a Barracas Central el próximo jueves desde las 18 en el estadio Presidente Perón, con arbitraje de Nicolás Ramírez y la transmisión de la señal de cable ESPN Premium, en un encuentro correspondiente a la 21era. jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

Con información de Télam