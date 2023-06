Leandro Paredes se despidió de la Juventus y volverá al Paris Saint Germain

El futbolista argentino Leandro Paredes abandonará la Juventus y deberá volver al Paris Saint-Germain luego de que el club italiano decidiera no tenerlo en cuenta para la próxima temporada.

"Fue un año muy difícil y me duele no poder lograr las metas que teníamos, pero llevo conmigo la amistad de un grupo de jugadores y de gente increíble. Solo quería agradecer a la afición que siempre me apoyó durante todo el año, pero sobre todo llevaré siempre conmigo a cada uno de mis compañeros" , dijo Paredes en sus redes sociales al despedirse de la "Juve".

El mediocampista campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 jugó 35 partidos vistiendo la camiseta de Juventus, convirtió un gol y estuvo inactivo por una lesión en el bíceps femoral que lo alejó de las canchas, publica este lunes el diario Tuttosport.

En Italia Paredes vistió las camisetas de Roma y Empoli entre 2014 y 2017, luego pasó por el Zenit de San Petersburgo y jugó tres temporadas en el PSG antes de desembarcar en Turín.

Con información de Télam