Se realiza la 33ra. Edición del ‘Juego de las Estrellas’ del básquetbol local

La 33ra. Edición del denominado ‘Juego de las Estrellas’ de básquetbol local se llevará a cabo mañana en la ciudad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis.

El evento, que contará con la participación de los más destacados jugadores del ámbito local, se desarrollará en el Arena La Pedrera, a partir de las 21.00, con televisación de la señal de cable TyC Sports.

El exentrenador del seleccionado argentino, el bahiense Sergio Hernández, fue designado para conducir el denominado ‘Equipo blanco’.

Por su lado, el cordobés Gustavo ‘Lobito’ Fernández será el responsable de impartir las indicaciones en el apuntado ‘Equipo negro’

No sólo habrá jugadores en actividad sino que distintas glorias del pasado como Héctor ‘Pichi’ Campana (ex Atenas de Córdoba) o Esteban Pérez (ex GEPU, Olimpia de Venado Tuerto y Quilmes de Mar del Plata) también dirán presente en la celebración.

La conformación de los conjuntos es la siguiente:

Blanco: Sofía Cabrera y Franco Baralle (bases); Paolo Quinteros, Lucio Reinaudi y Héctor Campana (escoltas); Mauro Cosolito y Martín Cuello (aleros); Carolina Sánchez, Agustín Barreiro y Mariano Fierro (ala pivotes); Ignacio Alessio (pivote)

Negro: Agustina Marín y Lucas Faggiano (bases); Leonel Schattmann y Mateo Chiarini (escoltas); Sebastián Vega, Esteban Pérez y Matías Solanas (aleros); Agustina Jordheuil, Leonardo Lema y Gustavo Acosta (ala pivotes); Tayavek Gallizzi (pivote)

Además del habitual encuentro entre los dos conjuntos también se registrarán carrera de habilidades, el torneo de triples y una competencia de 3x3.

Con información de Télam