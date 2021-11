Gallardo recibe propuesta formal de Uruguay y dará una respuesta tras terminar el torneo con River

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, recibió hoy una propuesta formal de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para hacerse cargo del seleccionado "celeste" y se comprometió a contestar una vez definida la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que está a un paso de coronar con el equipo "Millonario".

El representante del "Muñeco", Juan Berros, mantuvo en las últimas horas un contacto virtual con el jefe del fútbol uruguayo, Ignacio Alonso, quien le ofreció un proyecto de trabajo por los próximos cinco años y con un contrato de seis millones de dólares por año, adelantaron a Télam fuentes de la negociación.

El agente de Gallardo escuchó con detenimiento la propuesta y quedó en dar una respuesta una vez definida la Liga, en la que River puede consagrarse campeón el jueves próximo ante Racing Club en caso de superar la ventaja de 9 puntos sobre el escolta Talleres de Córdoba.

"No voy a hacer ningún tipo de comentario", respondió Gallardo anoche sobre la chance de emigrar a Uruguay, al término de la victoria sobre Platense (1-0) en Vicente López.

De todos modos, estuvo al tanto de la conversación que se dio el domingo, cuando la asociación uruguaya dejó en claro que le da el poder absoluto a Gallardo para manejar todo el tema de sus selecciones.

Los términos de las propuestas incluyen el final de esta eliminatoria y la continuidad de un proyecto a largo plazo de cara al Mundial 2026, con amplio poder sobre todo el fútbol de selecciones nacionales.

Si bien la oferta da cuenta de la urgencia de tomar el mando de la selección mayor en diciembre, de cara a las fechas que restan de la clasificación para el Mundial de Qatar, también apunta a un etapa posterior global,

El propio Alonso hizo especial hincapié sobre el tema de las diferentes categorías menores de formación, una idea de Gallardo aplicada en Nacional de Montevideo, con un selectivo de chicos que luego poblaron la primera de aquel equipo.

El sistema y el método de trabajo que usa en River Plate con las divisiones inferiores, Alonso, le ofreció que lo repita en Uruguay con las juveniles sub 15, sub 17 y sub 20.

La exitosa experiencia de Gallardo en Uruguay en 2011 y 2012 cuando tras cerrar su carrera en Nacional como jugador campeón, asumió como entrenador a la temporada siguiente y también obtuvo un título.

Si bien Gallardo no estuvo en la charla y el que escuchó toda la propuesta en un Zoom a distancia fue su representante, Juan Berros, el hecho distinto fue que un hombre de confianza del "Muñeco" escuchó una oferta con tantos detalles,

Durante la pretemporada en Orlando, Gallardo le dijo al programa River Monumental: "sueño con dirigir un Mundial, es algo muy importante para cualquier entrenador y sobre todo muy electrizante".

Si bien la frase fue malinterpretada porque quedó en el medio de una polémica en ese momento por Leonel Scaloni, DT de la selección argentina, quedó en evidencia que antes de dirigir un equipo en Europa el "Muñeco" prefiere una combinado nacional.

La noticia hizo ruido en River, donde la dirigencia que el 4 de diciembre concurre a elecciones presidenciales espera poder tener una palabra de esperanza para que Gallardo siga en el club un par de años más.

"Nadie sabe que va a pasar, seguro que esto que dicen es para estar atentos, pero no podemos hacer nada, sólo esperar y ofrecer las mejores condiciones para que continúe el proyecto, pero no depende de nosotros", confiaron a Télam en el club.

Mientras tanto, Gallardo sigue sin dar ninguna pista sobre qué decisión tomará sobre el contrato que culmina el 31 de diciembre y que lleva 7 años y medio de proceso, el más largo de los últimos 50 años y el más exitoso.

Sólo avisó en una de las últimas conferencias que la decisión la iba a tomar y a comunicar cuando el equipo haya terminado la participación en el torneo, que tiene doble interpretación ya que puede darla no bien salga campeón.

El seleccionado de Uruguay, que recientemente le puso fin a una etapa de 15 años de Oscar Washington Tabárez, se ubica actualmente en el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022, fuera de la zona de clasificación, cuando restan cuatro partidos para concluir la competencia.

Con 16 unidades en 14 partidos, está a solo una de Colombia (cuarto) y Perú (quinto), que ocupan el último puesto de acceso directo y el escalón de repechaje, respectivamente.

Uruguay, ausente por última vez en un Mundial en Alemania 2006, definirá su suerte en las últimas cuatro fechas, entre enero y marzo del 2022, ante Paraguay (V), Venezuela (L), Perú (L) y Chile (V).

Con información de Télam