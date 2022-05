Temperley le dio vuelta el partido a Riestra y logró segunda victoria seguida en la Primera Nacional

(Agrega partido y cierra la fecha)

Temperley le dio vuelta el partido y le ganó como visitante a Deportivo Riestra por 2 a 1, ascendió al 28vo. lugar en la clasificación y sumó su segunda victoria seguida en el torneo de la Primera Nacional de fútbol, en uno de los dos partidos que cerraron la decimosexta fecha del principal campeonato del ascenso

El delantero Gustavo Fernández (26m. PT) abrió el marcador para Riestra, pero el defensor Tobías Reinhart (46m. PT) y el atacante Franco Toloza (14m. ST) dieron vuelta el resultado para Temperley.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El resultado ascendió a Temperley a la 28va. posición con 16 puntos, mientras que Riestra se mantuvo en la 19na. ubicación con 20 puntos.

El "Gasolero" venía de superar a Güemes de Santiago del Estero por 1 a 0, de local, la fecha pasada.

Al cierre de la decimosexta jornada, Belgrano de Córdoba se mantiene como líder del torneo con 37 puntos y el viernes pasado superó a Flandria por 2 a 0, de local.

La fecha se cerró en Resistencia con la buena victoria de Almagro como visitante de Chavo For Ever por 1 a 0, con gol del volante Federico Boasso a los 7 minutos del primer tiempo.

Los resultados previos fueron los siguientes:

-Viernes: Atlanta 0-Deportivo Maipú (Mendoza) 0, All Boys 1-Deportivo Madryn 1 y Belgrano 2-Flandria 0.

-Sábado: Brown (A) 2-Instituto 1, Defensores de Belgrano 0-Agropecuario 0, Villa Dálmine 3-Gimnasia (J) 0, Santamarina 0-Independiente Rivadavia 3, San Martín (SJ) 3-Nueva Chicago 1 y Estudiantes (BA) 2-Quilmes 1.

-Domingo: San Telmo 0-Alvarado 1, Brown (PM) 2-Mitre (SdE) 1, Atlético Rafaela 0-Ferro 1, Gimnasia (M) 2-Estudiantes (RC) 0, Chacarita 0-Sacachispas 1, Güemes (SdE) 0-Deportivo Morón 0 y San Martín (T) 1-Tristán Suárez 0.

Tuvo fecha libre Almirante Brown.

+ Posiciones: Belgrano 37 puntos; San Martín (T) 32; Brown de Adrogué 30; Estudiantes (BA) 27; Chacarita y All Boys 26; Gimnasia y Esgrima (M) y Almagro 25; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Instituto de Córdoba y Estudiantes (RC) 24; Brown (PM) 23; Agropecuario y Quilmes 22; San Martín (SJ) e Independiente Rivadavia 21; Deportivo Maipú (se le descontaron 3 puntos), Riestra y Alvarado 20; Almirante Brown, Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 19; Atlanta, Deportivo Morón y Gimnasia (J) 17; Ferro y Temperley 16; San Telmo 15; Rafaela, Mitre, Sacachispas y Villa Dálmine 14; Guemes 13, Flandria 12; Tristán Suárez 10; y Ramón Santamarina de Tandil 9 (los dos últimos descienden).

Con información de Télam