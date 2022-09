San Martín (T) perdió con Dálmine y se quedó casi sin chances de pelear el título

San Martín de Tucumán se quedó esta noche casi sin chances de pelear por el título de la Primera Nacional, al perder de visitante con Villa Dálmine por 2 a 0 en partido de la fecha 34.

Matías Molina y Nicolás Bertochi anotaron para el conjunto de Campana. En San Martín fue expulsado Hernán Pellerano.

La derrota de los tucumanos le despeja el camino hacia la corona a Belgrano de Córdoba, que puede salir campeón en esta fecha: tiene que ganarle el lunes a Defensores de Belgrano y esperar que Instituto no pase del empate mañana ante Flandria.

Belgrano tiene 67 puntos contra 59 de Instituto y San Martín. Una vez finalizada la jornada quedarán solamente 9 en juego.

Por su parte All Boys se garantizó esta noche su clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la LPF, al vencer como local a Brown de Puerto Madryn, 1 a 0.

Fernando Brandán, a los 30 minutos del segundo tiempo, anotó el gol de All Boys, que alcanzó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el cuarto escalón de la tabla con 57 unidades. Chacarita Juniors, 14to y el primero de los equipos que permanecen al margen del torneo Reducido, tiene 43 con 12 por disputar.

En los otros partidos, Temperley le ganó de local a Sacachispas por 1 a 0, resultado que le garantizó la permanencia en la categoría, y Alvarado goleó en Mar del Plata a Quilmes por 3 a 0.

La fecha se completará de la siguiente manera:

Mañana: Flandria-Instituto (13.25), Deportivo Madryn-Ferro (15), Deportivo Morón-Mitre (SE), Almirante Brown-Tristán Suárez y San Telmo-Santamarina (15:30), Güemes-Chacarita (16), Gimnasia de Mendoza-Atlético de Rafaela, San Martín SJ-Atlanta, Estudiantes RC-Independiente Rivadavia (16:30), Chaco For Ever-Estudiantes BA (18:30), Almagro-Deportivo Maipú (19:05).

Lunes: Deportivo Riestra-Brown de Adrogué (15), Belgrano de Córdoba-Defensores de Belgrano (21.30).

Libre: Nueva Chicago.

Posiciones: Belgrano 67, Instituto y San Martín de Tucumán 59, Gimnasia de Mendoza y All Boys 57, Chaco For Ever 51, Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano, Estudiantes RC, Estudiantes BA y Almagro 50, San Martín SJ 48; Riestra 46; Chacarita, Deportivo Morón y Deportivo Madryn 43; Deportivo Maipú y Quilmes 42; Brown PM 41; Brown A, Mitre SE y Almirante Brown 40; Ferro y Gimnasia J 39; Temperley 38; Atlanta y Güemes SE 37; Agropecuario y Villa Dálmine 36; San Telmo y Alvarado 35; Atlético de Rafaela 33; Flandria 30; Nueva Chicago 29; Tristán Suárez y Sacachispas 27; Santamarina de Tandil 25.

Con información de Télam