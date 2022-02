Riestra debutó con un triunfo ante Santamarina en la Primera Nacional

Deportivo Riestra debutó hoy con un triunfo ante Santamarina de Tandil por 2 a 0, como local, en uno de los partidos que cerraron la primera fecha de la Primera Nacional.

El mediocampista Jonathan Goya puso en ventaja al equipo del Bajo Flores a los 34 minutos del primer segmento y el delantero Walter Acuña, sentenció el 2 a 0 final a los 36 minutos del complemento.

San Telmo por su parte empató con Chaco For Ever 1 a 1, de local.

El delantero Gianluca Pugliese abrió el marcador para el "Candombero" y el atacante Emanuel Díaz lo igualó para el conjunto chaqueño.

Luego cerrarán la jornada Nueva Chicago-Ferro y Belgrano de Córdoba-Atlético Rafaela.

La fecha inaugural de la Primera Nacional se jugó así:

-Viernes: Deportivo Morón 0 - Tristán Suárez 0.

-Sábado: Almagro 2 - Mitre de Santiago del Estero 1: Deportivo Madryn 1 - Agropecuario 0; Flandria 1 - Defensores de Belgrano 1; Villa Dálmine 1 - Brown (Pto. Madryn) 2; Temperley 1 - San Martín (Tucumán) 2; Alvarado 1 - Sacachispas 1; Gimnasia (Jujuy) 3 - Brown (Adrogué) 3; All Boys 1 - Atlanta 0 y Almirante Brown 4 - Chacarita 2.

-Domingo: Deportivo Maipú 1 - Independiente Rivadavia (Mendoza) 1: Gimnasia (Mendoza) 0 - San Martín (San Juan) 1; Güemes (SdE) 1- Estudiantes (BA) 1 y Estudiantes (RC) 1- Instituto 1.

-Hoy: Deportivo Riestra 2 - Santamarina (Tandil) 0 y San Telmo 1 - Chaco For Ever 1.

=Posiciones=

Almirante Brown, Riestra, Almagro, Brown (PM), San Martín (T), All Boys, Deportivo Madryn y San Martín (SJ), 3 puntos; Brown (A), Gimnasia (J), Alvarado, Chaco For Ever, Defensores de Belgrano, Deportivo Maipú, Estudiantes (BA), Estudiantes (RC), Flandria, Güemes (SdE), Independiente Rivadavia, Instituto, Sacachispas, San Telmo, Deportivo Morón y Tristán Suárez, 1; Atlético Rafaela, Belgrano, Ferro, Nueva Chicago, Quilmes, Riestra, San Telmo, Mitre (SdE), Temperley, Villa Dálmine, Agropecuario, Atlanta, Gimnasia (M), Chacarita y Santamarina, 0.

Con información de Télam