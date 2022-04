Gimnasia de Jujuy fue más pero no pudo con Chaco For Ever

01 de abril, 2022 | 23.54

Gimnasia y Esgrima de Jujuy empató 1-1 con Chaco For Ever en un partido correspondiente a la novena fecha del torneo de la Primera Nacional de fútbol, y que terminó dejando al local otra vez en deuda con su público. Los goles fueron anotados por Gonzalo Lucero a los 32 minutos del primer tiempo para la visita y por Alejandro Gagliardi para el local a los 31' del complemento. El primer tiempo ofreció muy poco en cuanto a emociones, ya que ni uno ni otro mostraron claridad en el juego, y partido se tornó por momentos aburrido. Solo algunas jugadas aisladas, de la cual una aprovechó al máximo la visita a través de una pelota aérea para conseguir la apertura del marcador. A los 32 minutos un centro de Lucas Fernández desde la izquierda fue a parar a la cabeza de Lucero, que entró por el medio del área y sorprendió al arquero Luchetti. La segunda parte fue claramente más emotiva pues el local buscó llevar peligro por los costados ante un rival que se plantó ordenado en la cancha, pero de a poco comenzó a desdibujarse y se dispuso por las circunstancias a jugar de contra. Así, el local lentamente se fue adueñando de la pelota y fue metiendo al rival contra su área. El ingreso del volante Matías Palavecino le aportó mayor movilidad al conjunto jujeño y así fue encontrando su chance para empatar. El gol llegó a través de un centro de Jorge Juárez desde la derecha que conecto Alejandro Gagliardi de cabeza tirándose de palomita por el segundo pablo. El lobo, que buscaba recomponer su imagen (venía de dos derrotas y un empate en las últimas tres fechas), pudo conseguir el triunfo sobre el final pero no le alcanzó el tiempo y terminó repartiendo unidades con la visita que se mantiene invicto en el torneo. - Síntesis - Gimnasia y Esgrima de Jujuy: Cristian Lucchetti, Iván Antunes, Hugo Vera Oviedo, Guillermo Cosaro y Facundo Rizzi; Esteban González, Emmanuel García, Jorge Juárez y Matías Reali; Marcelo Argüello y Leandro González. DT: Cristian Molins. Chaco For Ever: Gastón Canuto; David Valdez, Lucas Fernández y Yair Marín; Gaspar Triverio, Gonzalo Alarcón, Enzo Bruno y Gonzalo Lucero; y Martín Garnerone y Álvaro Cuello. DT: Daniel Cravero. Gol en el primer tiempo: 32m. Gonzalo Lucero (CH). Gol en el segundo tiempo: 31m. Marcelo Arguello (G). Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Hernández por Vera Oviedo (G), 8m. Luciano Giménez por Garnerone (CH) y Emanuel Villalba por Lucero (CH), 14m. Matías Palavecino por Rizzi (G), 25m David Valdéz por Bruno (CH), 27min. Alejandro Gagliardi por Antúnes (G) y Pedro Muné por González y 33m. Matías Romero por Triverio (CH). Estadio: 23 de Agosto (Gimnasia de Jujuy). Árbitro: Nelson Sosa. Con información de Télam

