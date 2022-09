Con seis partidos continúa la fecha 33 de la Primera Nacional

Con seis encuentros continuará este domingo la 33º fecha de la Primera Nacional, un torneo que ingresó en la recta final para determinar dos ascensos a la Liga Profesional, uno directo y otro vía Reducido, y dos descensos a la categoría inferior.

La jornada de hoy tendrá los siguientes partidos:

11.00: Guillermo Brown de Puerto Madryn-Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

15.00: Brown (A)-Güemes (SdE)

16.00: Santamarina-Chaco For Ever

16.00: Deportivo Maipú- Alvarado

19.30: Atlético de Rafaela-San Telmo

21.00: Mitre (SdE)-Temperley

Lunes:

15.00:Sacachispas-Flandria.

18.10: Ferro-Deportivo Morón (TyC Sports)

19.00: Nueva Chicago-Almagro

20.00: Independiente Rivadavia-Deportivo Madryn

20.35: Quilmes-Estudiantes (RC)

21.10: San Martín (T)-Belgrano (TyC Sports)

Resultados registrados:

Sábado: Instituto 4-Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0; Chacarita 2-All Boys 0; Estudiantes (BA) -San Martin de San Juan 0; Agropecuario 1-Almirante Brown 1; Tristán Suarez 1-Villa Dálmine 1; Defensores de Belgrano 1-Deportivo Riestra 0.

Libre: Atlanta

Posiciones: Belgrano 67 puntos; Instituto 59; San Martín (T) 56; Gimnasia (M) y All Boys 54; Chaco For Ever, Defensores de Belgrano y Estudiantes (BA) 50; Estudiantes de Río Cuarto 49; San Martin de San Juan 48; Independiente Rivadavia y Almagro 47; Deportivo Riestra 46; Deportivo Madryn y Chacarita 43; Deportivo Maipú 42 (x); Quilmes y Guillermo Brown de Madryn 41; Deportivo Morón, Mitre (SDE) y Almirante Brown 40; Brown de Adrogué y Ferro 39; Atlanta 37; Agropecuario, Güemes y Gimnasia de Jujuy 36; San Telmo 35; Villa Dálmine 33; Temperley 32; Rafaela 30; Flandria, Nueva Chicago y Alvarado 29; Tristán Suárez 27; Sacachispas 26; Santamarina 24.

(x) se le descontaron tres puntos.

Con información de Télam