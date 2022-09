Atlanta vence a Chaco For Ever en cierre de la jornada de la Primera Nacional

Atlanta (43 puntos) derrotó esta noche a Chaco For Ever (52) por 3-1, en el partido que clausuró la realización de la 35ta. fecha del torneo de la Primera Nacional, que ya consagró campeón a Belgrano de Córdoba.

En Villa Crespo, el equipo local consumó su cuarto éxito consecutivo con los tantos obtenidos por Lucas Ríos (Pt. 13m.), Rodrigo Colombo (St. 8m.) y Evelio Cardozo (St. 12m.).

El descuento del conjunto chaqueño fue obra de Emanuel Díaz (St. 14m.), según refirió un informe del sitio "Mundo ascenso".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El equipo "bohemio", dirigido por Mauricio Giganti, trepó en la clasificación hasta la decimonovena posición, aunque ya no tiene aspiraciones de clasificación para el Reducido por el segundo ascenso a Primera División.

Por su lado, el elenco chaqueño, conducido por Daniel Cravero, se mantiene en la décima ubicación, en zona de ingreso al mini-certamen que determinará el segundo equipo que subirá a la LPF.

Los otros resultados de la fecha fueron: Quilmes 1-Almagro 1; Chacarita Juniors 1-Deportivo Riestra 1; San Martín de Tucumán 2-Almirante Brown 0; Agropecuario de Carlos Casares 0-Flandria 0; Estudiantes 2-San Telmo 0; Tristán Suárez 2-Gimnasia de Jujuy 2; Brown de Adrogué 2-Belgrano de Córdoba 3; Brown de Puerto Madryn 1-Guemes de Santiago del Estero 1

Mitre de Santiago del Estero 1-Deportivo Madryn 0; Defensores de Belgrano 0-Villa Dálmine 0; Instituto de Córdoba 1-Temperley 0; Independiente Rivadavia Mendoza 1-Alvarado de Mar del Plata 0; Atlético de Rafaela 4-All Boys 1; Deportivo Maipú de Mendoza 1-Nueva Chicago 0; Sacachispas 0-Deportivo Morón 2; Santamarina de Tandil 0-Gimnasia de Mendoza 2; Ferro 0-Estudiantes de Río Cuarto 0. Libre San Martín de San Juan

Posiciones: Belgrano 73 puntos (campeón); Instituto 65; San Martín (T) 62; Gimnasia (M) 61; All Boys 57; Estudiantes Río Cuarto, Estudiantes y Almagro 54; Independiente Rivadavia 53; Chaco For Ever 52; Defensores de Belgrano 51; Deportivo Riestra 50; Deportivo Morón 49

San Martín de San Juan 48; Chacarita 47; Dep. Maipú 45 (x); Dep. Madryn, Mitre, Atlanta, Quilmes y Ferro 43; Brown PM 42; Almirante Brown 41; Brown (A) y Gimnasia (J) 40; Guemes y Temperley 38; Atlético Rafaela, Agropecuario y Villa Dálmine 37; San Telmo 36; Alvarado 35; Flandria 31; Tristán Suárez y Nueva Chicago 29; Sacachispas 27; Santamarina 26

(x)se le descontaron tres puntos.

Con información de Télam