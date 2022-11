"Sabía que con estos dos genios en mi obra iba a generar la empatía de mucha gente", dijo Am

El ganador del concurso de la campaña "Spotlight: Your Dreams", de la FIFA, el salteño José Luis Am, contó que sabía que con las figuras de Diego Maradona y Lionel Messi en la obra de arte que presentó “iba a generar la empatía de mucha gente”, porque ya son "patrimonio de todos".

"Sabía que teniendo a estos dos genios del fútbol en mi obra iba a generar la empatía de mucha gente”, dijo Am a Télam, y aseguró que “tanto Diego como Lionel ya no nos pertenecen solo a los argentinos, son patrimonio de todos”.

El artista y arquitecto, de 32 años, explicó que esto lo notó más aún “con tantos mensajes recibidos de gente de la India, Pakistán, Bangladesh, por supuesto de Italia, España, lugares donde los aman tanto como nosotros”.

Am se adjudicó el concurso de la campaña "Spotlight: Your Dreams", impulsado por la FIFA en todo el mundo con el fin de visibilizar nuevos talentos, celebrar el optimismo de los aficionados al fútbol en vísperas del torneo mundial y ensalzar el poder unificador e inspirador del trofeo.

La FIFA contó, para esta iniciativa, con la colaboración de ocho artistas de todo el mundo y con la estrella de las redes sociales Noah Beck, designado embajador internacional de la campaña «Spotlight: Your Dreams»".

Para el salteño fue una “satisfacción increíble” ganar con esta obra, en la que se pueden ver las figuras de Maradona y Messi unidos por la cinta de capitán de la Selección Argentina, uno a cada lado de la Copa del Mundo.

Más allá del premio, que “es un sueño”, Am consideró una alegría inmensa su participación en el concurso por “la cantidad de gente que se jugó por esta causa, que votaban para que mi obra sea la ganadora, compartían en redes, hacían cadenas por whatsApp”.

“Fue increíble cómo tanta gente se comprometió desinteresadamente para apoyarme”, manifestó el salteño ganador del certamen, cuya única premisa consistía en que la obra tuviera el trofeo de la Copa del Mundo.

Las obras se presentaron a través de las redes sociales, mediante el hashtag #FIFA DreamContest, tras lo que un jurado conformado por ocho artistas de todo el mundo seleccionó los 16 trabajos finalistas, que luego fueron sometidos a votación de la gente.

José Luis se enteró del concurso “por las redes y por un amigo”, y contó que no dudó “ni un segundo” en presentarse, debido a que cuenta con “varias obras realizadas con la temática del fútbol”, por lo que le parecía “ideal” para él, además que “el premio mayor es el viaje al Mundial”.

“Para mí, que soy muy futbolero y muy Messista, un sueño que tuve toda mi vida fue asistir a un Mundial de futbol, e ir justamente a este, que quizás sea el último de Leo -toco madera para que no sea así- y además el primero sin Diego, es increíble, pero hacerlo por una pintura mía es una locura”, sostuvo.

Por ello, el artista, fanático de Boca Juniors, dijo estar “muy entusiasmado” con el premio, que consiste en el viaje a Qatar, con alojamiento y los gastos cubiertos, además de las entradas para los partidos desde la etapa de cuartos de final, y detalló que pinta desde que se acuerda, porque en su casa, su mamá “es profesora de pintura y tiene su taller de arte”.

“Por eso, siempre estuve en contacto con lápices, pinceles y, sobre todo, con su enseñanza, porque ella es una artista increíble”, precisó.

José Luis tiene su estudio con “proyectos de arquitectura en ejecución”, incluso algunos en el interior provincial, junto a un amigo que también fue su compañero como estudiante y hoy es su socio.

“Nos dedicamos al diseño de los proyectos, a la parte de planimetría y también de visualización 3D de los mismos”, explicó, tras lo que destacó que, si bien se dedica a su profesión, su hobby es “el arte”.

“Es lo que me apasiona y quisiera poder dedicarle cada vez más tiempo y que, con suerte, llegue a ser mi fuente de ingresos principal”, indicó.

La frase que Am siempre repite porque le gusta mucho es: “El arte nos hará libres”. Para él, significa "el espacio donde puedo expresar lo que a veces con palabras no puedo, donde puedo aterrizar pensamientos y emociones de la manera más pura y real que conozco”.

“Como dijo Le Corbusier: ’Prefiero dibujar a hablar. Dibujar es más rápido y deja menos espacio para las mentiras’”, afirmó.

Al ser consultado sobre lo que espera de la Scaloneta en el Mundial, el artista respondió sonriente: “Por lo pronto, que lleguen a cuartos de final, que es cuando viajo a Qatar, pero después que nos representen como lo vienen haciendo, dejando todo en cada partido, como nos tienen acostumbrados”.

“Si lo hacen de esa manera tenemos muchas posibilidades de llegar muy lejos”, acotó.

Am aprovechó para agradecer “a mi gente más cercana y querida, a mi novia Luz, a mi familia y amigos, por el apoyo en todo momento”.

Finalmente resaltó a “toda esa gente que no veo hace mucho, ex compañeros de facultad, del colegio, gente que apenas me conoce o ni siquiera me conoce personalmente, pero que me mandaban mensajes diciendo que ya habían votado, ya habían compartido el link para votar con todos sus contactos”.

“En ese sentido, ésta fue una experiencia hermosa para mí y muy enriquecedora”, concluyó Am, que viajará a Qatar junto al amigo que le comentó del concurso y que es tan fanático del fútbol como él.

