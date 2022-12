"No vamos a jugar sólo contra Mbappé", aseguró el inglés Walker

El lateral de la selección inglesa Kyle Walker aseguró hoy que el cruce por cuartos de final de la Copa del Mundo del viernes ante Francia no es solamente un "Inglaterra contra Mbappé".

El defensor inglés, quien seguramente marcará al veloz delantero francés, expresó en conferencia de prensa: "Esto no es un Inglaterra contra Mbappé, esto es un Inglaterra-Francia, tampoco es un partido de tenis entre Mbappé y yo. Hay muchos jugadores en Francia además de él que nos pueden crear problemas".

"Es más fácil decir que lo voy a parar que hacerlo, pero no me subestimo, tengo mucho cuidado y le doy el respeto que se merece, pero no demasiado respeto", agregó Walker.

En referencia al partido, el jugador del Manchester opinó: "Siempre ha sido un gran partido, una gran batalla, los veía por la tele y es un orgullo poder jugar este partido porque va a ser un gran duelo y será complicado".

Consultado sobre cómo se puede plantear el juego, Walker respondió que "se habla mucho de lo que tenemos que hacer, pero ellos seguro que también tienen que preocuparse por nosotros, no solo al revés".

Mbappé le dedicó elogios a Walker y el defensor le agradeció. "Es un orgullo que un jugador de su calidad y tan peligroso diga esto, se lo agradezco, pero como he dicho antes esto es un deporte de equipo”.

Y admitió que “tenemos que respetarle pero está claro que no le vamos a poner una alfombra roja, me he encontrado con grandes jugadores antes, como Neymar, Mané, así que lo trato como otro partido".

Walker, quien fue parte del equipo titular en dos partidos del presente Mundial, uno de ellos en el triunfo por 3-0 ante Senegal por los octavos de final, volverá a estar en el equipo inicial el viernes al mediodía en el encuentro de cuartos ante los galos.

Con información de Télam