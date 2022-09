"Argentinos jugó como a mí me gusta, fue valiente y atacó", valoró el DT Milito

El director técnico de Argentinos Juniors, Gabriel Milito, resaltó que su equipo jugó como a él le "gusta" porque "fue valiente, se animó a jugar en una cancha difícil y atacó con peligro" en la derrota de esta noche ante Racing 1-0, en Avellaneda, por lo que entendió que "solo le faltó efectividad para sumar algo".

"El equipo jugó como a mí me gusta, fue valiente, se animó a jugar en una cancha difícil, por momentos lo dominó al rival y atacó generando peligro", detalló Milito en la conferencia de prensa ofrecida al término del encuentro.

"Solo le faltó efectividad para convertir y sumar algo porque al menos se merecía el empate, lamentablemente cuando teníamos controlado el partido apareció ese cabezazo (del zaguero de Racing Jonathan Galván) sobre el final que por algún descuido nos provocó la derrota", lamentó el ex DT de Independiente y Estudiantes de La Plata.

Pese a que el 'Bicho' suma 350 minutos sin marcar goles, desde aquel convertido por Thiago Nuss (10m. PT) en el éxito ante Estudiantes de La Plata, con un empate posterior y dos derrotas consecutivas, Milito indicó: "Pese a todo no me voy preocupado porque esta vez el equipo supo generar varias situaciones de gol, lo que no sucedió en los encuentros anteriores".

Al margen, el entrenador avisó que el defensor Miguel Torrén fue reemplazado por Marco Di Cesare (25m. ST) "a causa de una sobrecarga muscular que arrastraba desde antes del partido y que a esa altura le impedía continuar".

Con información de Télam