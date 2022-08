Pumas vuelve a perder y está en duda la continuidad del argentino Lillini

Pumas sumó su cuarta derrota de las últimas cinco fechas del torneo mexicano tras caer ante Chivas por 3-1, como visitante, y quedó en duda la continuidad del DT argentino Andrés Lillini.

Con los argentinos Nicolás Freire, Juan Dinenno y Gustavo Del Prete como titulares junto al brasileño Dani Alves, el equipo del rosarino Lillini perdió en su visita a Guadalajara y lleva ocho fechas sin ganar en el torneo Apertura.

"No le encontramos la vuelta. Hace ocho partidos que no ganamos y es complicada la situación desde lo estadístico", admitió Lillini, en conferencia de prensa, que nuevamente no pudo contar con Eduardo Salvio por lesión.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pumas está penúltimo con 9 puntos en 11 partidos y tiene cuatro equipos por encima para llegar a la zona de clasificación a los playoffs.

Hoy continuará la fecha 11 con los siguientes partidos: Toluca-Pachuca, León- Atlas, Santos Laguna-Atlético de San Luis y Tijuana-Monterrey.

Principales posiciones: América 22 puntos; Monterrey, Toluca y Tigres 21; Santos Laguna 19; y Pachuca 18.

Con información de Télam