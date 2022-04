Atlas, del DT argentino Cocca, pierde ante Cruz Azul

Atlas, dirigido por el técnico argentino Diego Cocca, perdió esta noche por 1-0 ante Cruz Azul, en uno de los adelantos de la 12da. Fecha del torneo Clausura del fútbol de México.

En el estadio Azteca del Distrito Federal, el conjunto "cementero" se impuso con una solitaria conquista de Santiago Giménez (Pt. 37m.).

Atlas, último campeón que es dirigido por Cocca (exDT de Racing y Defensa y Justicia), contó con los concursos del defensor Hugo Nervo (ex Arsenal), Julio Furch (ex Olimpo de Bahía Blanca) y Gonzalo Maroni (ex Boca Juniors).

Con este triunfo, Cruz Azul trepó a la cuarta colocación con 20 unidades, a cinco de la vanguardia que ostenta Pachuca. En cambio, Atlas reúne 19 puntos y está quinto.

En uno de los anticipos del viernes, Atlético San Luis se impuso por 1-0 a Mazatlán.

Mañana se jugarán los siguientes partidos: Toluca-Puebla, León-Querétaro, Tigres-Tijuana y Santos Laguna-Pachuca.

Con información de Télam