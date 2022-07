Para Danny Mills, ex Manchester City, "Messi no podría jugar en la Premier League"

El astro Lionel Messi, quien se desempeña en el París Saint Germain francés, no podría jugar en los seis equipos más importantes de la Premier League inglesa, según lo subrayó hoy Danny Mills, exManchester City y quien jugó para el seleccionado inglés en el Mundial de Japón-Corea 2002.

"Messi es el más grande pero no lo llevaría a jugar en la Premier League", dijo Mills, de 45 años y exCity y Leeds entre otros equipos, en diálogo con TalkSport.

Mills, quien jugó cinco partidos en el Mundial 2002 con la casaca inglesa aseguró: "Probablemente no contratarían para jugar en la Premier, ni Manchester City, Liverpool y Tottenham. No creo que lo contratarían, Messi no está para jugar en ninguno de los seis primeros de la Premier en este momento", dijo el inglés.

Pese a esa contundente afirmación, Mills elogió a Messi: "Sé que los números de Cristiano Ronaldo pueden ser un poco mejores, y que es más un jugador de grandes partidos y todo lo demás, pero como futbolista puro, Messi es el más grande".

Mills también vistió las camisetas del Norwich City, Charlton Athletic, Middlesbrough, Hull City y Derby County.

Messi ya se entrena en PSG para comenzar la temporada 2022/23 y, en ese equipo, con Chistophe Galtier reemplazando al argentino Mauricio Pochettino, suma 34 partidos, con 11 goles convertidos y 15 asistencias realizadas.

Con información de Télam