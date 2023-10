El británico Lewis Hamilton asegura que todavía tiene "objetivos por cumplir" en la Fórmula 1

El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de la Fórmula 1 que está algo relegado desde hace un par de años por el protagonismo del neerlandés Max Vertappen, indicó hoy que todavía "tiene objetivos por cumplir" en la máxima categoría del automovilismo mundial.

"Aún tengo objetivos por cumplir en la Fórmula 1 arriba de un coche. El hecho de ganar o no un título mundial no es lo que define que siga o no corriendo", expresó Hamilton, de 38 años y con contrato vigente en Mercedes hasta finales de 2025.

Hamilton está tercero en el campeonato mundial de pilotos con 190 puntos, muy lejos del neerlandés Verstappen (400), quien puede consagrarse campeón anticipado con su Red Bull el sábado próximo en la carrera que se desarrollará en el circuito qatarí de Lusail, y cerca del mexicano Sergio "Checo" Pérez (223), de Red Bull.

"No me imagino aún estar parado en el paddock o en el garage sin subirme a manejar un coche, sigo concentrado al ciento por ciento en competir", añadió el inglés disipando rumores sobre un posible retiro, en una entrevista que concedió a la revista suiza Blick y publicó el periódico deportivo español Marca.

Con información de Télam