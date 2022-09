Flamengo empató con Ceará y se mantiene segundo en el torneo de Brasil

Flamengo, mientras espera a Vélez Sarfield para jugar la revancha por las semifinales de la Copa Libertadores, el próximo miércoles a las 21.30, en el estadio Maracaná, después de vencerlo 4-0 en la ida, este domingo se presentó en el mismo escenario con varios suplentes e igualó con Ceará en un gol, por la fecha 25 del torneo conocido como Brasileirao.

De ese modo, el equipo carioca se mantuvo segundo, con 44 unidades, a la vez que desperdició la oportunidad de descontarle diferencias al líder Palmeiras (51), que este sábado empató con Bragantino 2-2, gol del delantero uruguayo Miguel Merentiel, de paso por Godoy Cruz y Defensa y Justicia.

Flamengo, logró empatar por medio de Gabriel a poco del comienzo del segundo capítulo, mientras que al final del primero Jo marcó la apertura del equipo visitante.

Por esas raras coincidencias del fútbol y por distintas acciones, ambos goleadores fueron expulsados durante el complemento, de acuerdo a lo detallado por el medio Globo Esporte.

También empataron 2-2 quienes marchan terceros, con 43 puntos, Corinthians, que contó desde el inicio con el volante argentino Fausto Vera, ex Argentinos Juniors, e Internacional, que tuvo el aporte titular de dos compatriotas, el lateral derecho Fabricio Bustos, ex-Independiente, y el zaguero Gabriel Mercado, ex River Plate y Racing Club; a la vez que dio ingreso en el segundo tiempo al delantero Braian Romero, ex Independiente y River Plate..

Los tantos del conjunto paulista fueron anotados por el paraguayo Fabián Balbuena y Yuri Alberto; mientras que Alexandre Alemao y Alan Patrick lo hicieron para el cuadro visitante.

Por su parte, Atlético MIneiro, de visitante y con el volante Matías Zaracho de titular, más el ingreso en el segundo tiempo del mediocampista Ignacio Fernández, superó por 2 a 0 a Goianiense, que dio concurso titular al atacante Diego Churín. Las conversiones fueron de Keno y Hulk.

A su vez, Fortaleza, a cargo del director técnico cordobés Juan Pablo Vojvoda y con Emanuel Brítez en la defensa, cayó de local por 3 a 1 ante Botafogo, que dispuso del defensor Víctor Cuesta desde el comienzo.

Por el doblete de Carlos Eduardo y el restante de Fernando Marçal se concretó el éxito de la visita, en tanto que Moisés descontó para el dueño de casa.

En el último turno de la noche, San Pablo, con el volante Giuliano Galoppo y el delantero Nahuel Bustos desde el inicio, más la definición de Luizao, igualó en un gol en su visita a Cuiabá, que se había puesto en ventaja por medio de Deyverson, de tiro penal.

La fecha 25 concluirá mañana a las 20 con el enfrentamiento entre Santos y Goiás.

= Posiciones =

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Palmeiras512514924118+23

2Flamengo442513574021+19

3Corinthians432512762924+5

4Internacional4325111044025+15

5Fluminense422512673829+9

6Paranaense422512673028+2

7Atl. Mineiro392510963328+5

8America MG3525105102225-3

9Santos 342481062720+7

10Bragantino32258893532+3

11Goias 32248882630-4

12Fortaleza 302586112326-3

13Botafogo 302586112530-5

14Sao Paulo302561273230+2

15Ceara 282551372425-1

16Cuiaba 262568111724-7

17Coritiba 252574142641-15

18Avai 242566132438-14

19Goianiense222557132338-15

20Juventude182539131942-23

Los seis primeros clasifican para Copa Libertadores 2023.

Del séptimo al duodécimo van a Copa Sudamericana 2023.

Los últimos 4 descienden.

Con información de Télam