Aliendro, en conflicto con su representante, no se entrena con Colón

Rodrigo Aliendro, mediocampista de Colón de Santa Fe, viajó hoy de urgencia a Buenos Aires para reunirse con el secretario general de Agremiados, Sergio Marchi, luego de romper la relación con su representante, Daniel Bolotnicoff, ante el manejo con las diferentes ofertas recibidas desde Independiente y River.

Aliendro decidió continuar su carrera en el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo y por eso le pidió permiso al entrenador "sabalero", Julio César Falcioni, para ausentarse en el entrenamiento de esta tarde, según pudo averiguar Télam.

El futbolista necesita asesoramiento de cómo continuar las negociaciones de manera personal porque Bolotnicoff deseaba que se incorpore a Independiente, que presentó una oferta más seductora desde lo económico.

La incógnita ahora pasa por si jugará con Colón el miércoles 29 frente a Talleres en la ida de los octavos de la Copa Libertadores, porque si juega ese partido no podrá hacerlo con River (que enfrentará a Vélez) en el partido revancha, a jugarse a comienzos de julio.

Es que Aliendro tiene contrato con el "Sabalero" hasta el 30 de junio y luego seguiría su trayectoria en el "Millonario" con un vínculo por tres temporadas.

"De Aliendro no sabemos nada. Seguramente esté dentro de la lista de la Copa Libertadores, salvo que los dirigentes me digan otra cosa", afirmó Falcioni después de quedar eliminado el miércoles en la Copa Argentina, tras la derrota por penales ante Patronato.

Por otro lado, Falcioni contará en los próximos días con el volante Leonel Picco como refuerzo del mediocampo, ya que Colón le comprará la mitad del pase a Arsenal de Sarandí.

El futbolista, que firmará un contrato por tres años, viajará en la tarde de hoy y luego se hará los estudios médicos para rubricar posteriormente su vínculo.

"Cuando me enteré me puse muy contento, es un club muy importante y un gran salto para mi carrera. Mi representante está cerrándolo y no quiero adelantar nada todavía", dijo el futbolista a radio Sol de Santa Fe.

Colón recibirá a Huracán el sábado a las 18.00 por la Liga Profesional, con el objetivo de enderezarse en el certamen local, en el que suma cinco unidades.

Con información de Télam