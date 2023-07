El argentino Luciano Acosta marcó para la victoria del líder de la MLS, Cincinnati

El delantero argentino Luciano Acosta, ex Boca Juniors y Estudiantes da La Plata, anotó uno de los goles con los que Cíncinnati se impuso por 2 a 1 como visitante a New York RB para seguir encabezando con comodidad la Zona A de la Major League Socers (MLS) estadounidense, con 8 puntos de ventaja sobre su escolta, New England Revolution.

Los otros partidos disputados este miércoles por la 25ta. fecha que se completaba en la madrugada argentina de este jueves, fueron los siguientes:

New England2 -1 Atlanta United.

Houston Dynamo 0- 3 Minnesota.

Nashville SC 0 - 2 Philadelphia.

Kansas City 2 - 2 Real Salt Lake.

Colorado0 - 0 Portland Timbers.

Las posiciones son estas:

- ZONA A:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Cincinnati 482214623624+12

2New England 402211743828+10

3Nashville SC 382311573019+11

4Philadelphia 372211473725+12

5Columbus Crew362210664330+13

6Atlanta United 35239864137+4

7Orlando City 34229763227+5

8DC United 30238693230+2

9Chicago Fire 29227873031-1

10New York RB 26226882123-2

11Charlotte FC 26226883038-8

12Montreal 262282122032-12

13New York FC 262351172428-4

14Toronto FC 1923310101832-14

15Inter Miami 182153132233-11

- ZONA B:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1St. Louis City 392212374024+16

2Seattle Sounders352310582821+7

3Los Angeles FC34229763024+6

4Real Salt Lake 34239773233-1

5SJ Earthquakes32238872729-2

6Austin FC 29228592930-1

7Dallas 29228592425-1

8Vancouver 28217773329+4

9Houston Dynamo282284102631-5

10Minnesota 27217682529-4

11Kansas City 262468103034-4

12Portland Timbers23225892331-8

13L.A. Galaxy 22215792333-10

14Colorado 182239101630-14

- Los siete primeros de cada zona se clasifican a los playoffs y los octavos y novenos van a un Repechaje para acceder a esas instancias.

Con información de Télam