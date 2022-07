Godoy Cruz le ganó a Colón y se prendió arriba

Godoy Cruz venció de local por 1 a 0 a Colón de Santa Fe y trepó al cuarto puesto de la Liga Profesional, en un encuentro de la sexta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

Tadeo Allende marcó el gol de los mendocinos, que suman ahora 10 puntos. Además la dupla compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez logró blindar al estadio Malvinas Argentinas, ya que su equipo lleva ocho partidos invicto de local y suma tres victorias seguidas en esa condición.

Colón, que afrontó el partido con varios suplentes por su compromiso del miércoles por la Copa Libertadores, no le gana al "Tomba" en Mendoza desde 2015.

Con presente copero, Julio Falcioni eligió un equipo juvenil, donde solo cuatro jugadores superaban los 30 años, mientras que el resto promediaba los 20: plantó una línea de cinco, tres volantes, libertad para “Pulga” Rodríguez y un solo delantero con el juvenil Déboli.

Mientras que Orsi y Gómez pusieron una línea de cuatro tradicional, dos volantes de recuperación, tres para crear y abrir la cancha, mientras que el goleador Salomón Rodríguez buscaba un hueco entre los centrales.

Con estos diagramas, Falcioni decidió esperar unos metros atrás y esperar los errores de un Godoy Cruz que busca regularidad para enfrentar la amenaza del descenso. El primer tiempo pasó sin que ninguno de los dos conjuntos pudiera golpear con fuerza a su rival.

En el segundo tiempo Godoy Cruz llegó primero: profundizó con Bullaude y Ojeda, que lanzó un centro rasante paralelo a la línea de gol y que ningún compañero pudo tocar.

Y a los 11m Salomón Rodríguez metió un desborde como wing izquierdo y metió un centro al segundo palo para que Tadeo Allende la empujara al gol.

Luego los mendocinos dieron un par de pasos para atrás y decidieron esperar que los dirigidos por Falcioni modificaran la actitud y asumieran una postura más ofensiva.

Pero el técnico de Colón decidió sacar a “Pulga” Rodríguez, Sánchez Miño y a Delgado para cuidarlos para la vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Talleres de Córdoba. Godoy Cruz pudo ampliar la distancia cuando Matías Ramírez metió una buena corrida y la cedió a Martín Ojeda, que definió combado y obligó a Ignacio Chicco a una buena volada para evitar el segundo gol de los mendocinos.

- Síntesis -

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Pier Barrios, Gianluca Ferrari, Elías López y Franco Negri; Gonzalo Ábrego, Juan Andrada, Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude y Tadeo Allende; y Salomón Rodríguez. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Colón: Ignacio Chicco; Juan Schlishting, Lucas Acevedo, Elías Fugas, Rafael Delgado y Leandro Ojeda; Juan Sánchez Miño; Julián Chicco y Aaron Martínez; Luis Miguel Rodríguez y Franco Déboli. DT: Julio Falcioni.

Gol en el segundo tiempo: 12m Allende (GC).

Cambios en el segundo tiempo: 1m Eric Meza por Schlishting (C) ; 12m Santiago Pierotti por Martínez (C); 14m Matías Ramírez por Allende (GC); 25m Natanael Tronco por Rodriguez (C) y Joaquín Novillo por Delgado (C); 32m Danilo Gómez por Sanchez Miño (C); 37m Néstor Breitenbruch por Gómez (GC), Tomás Badaloni por Rodríguez (GC) y Tomás Castro Ponce por Bullaude (GC); 47m Guillermo Ortíz por Ojeda (GC).

Amonestados: Andrada (GC); Chicco, Ojeda (C).

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).

Con información de Télam